Model Lottie Moss langweilte sich bei "Celebrity Bear Hunt"

Lottie Moss (27), Model und Halbschwester von Kate Moss (51), hat über ihre Teilnahme an der neuen Netflix-Show "Celebrity Bear Hunt" gesprochen. In ihrem Podcast "Dream On" berichtete sie: "Ich war so gelangweilt. Tagsüber schliefen alle und ich hatte niemanden zum Reden, kein Handy, kein TV." Die Zeit ist für sie dennoch "lebensverändernd" gewesen, obwohl es ihr schwerfiel, sich zu beschäftigen. "Ich bin sogar zum Strand gegangen, um kleine Muscheln und Überreste eines alten Schiffswracks zu suchen", schwelgte sie im Podcast in Erinnerungen.

Bei der actionreichen Show, die am 5. Februar auf Netflix startet, werden prominente Teilnehmer von Abenteurer Bear Grylls durch die costa-ricanische Dschungellandschaft gejagt. Neben Lottie stehen unter anderem Mel B. (49), Shirley Ballas, Joe Thomas und weitere Stars auf der Teilnehmerliste. Moderiert wird das Format von Bear persönlich, unterstützt von Holly Willoughby (43). Wer in den herausfordernden Spielen nicht überzeugt, muss sich dem sogenannten "Bear Hunt" stellen – einer spannenden Verfolgungsjagd, bei der das Ziel ist, nicht von Bear "gefangen" zu werden. Die neuen Folgen versprechen viel Spannung und eine ungewöhnliche Mischung aus prominenten Gesichtern unter extremen Bedingungen.

Für Lottie war die TV-Erfahrung eine Gelegenheit, aus ihrem bisherigen Alltag auszubrechen. Die junge Britin hat oft über den Druck gesprochen, im Schatten ihrer erfolgreichen Halbschwester Kate zu stehen. Doch während Kate seit Jahrzehnten als eines der erfolgreichsten Models der Welt gefeiert wird, sucht Lottie nach ihren eigenen Wegen und einer individuellen Identität in der medialen Öffentlichkeit. Die Teilnahme an der Dschungel-Show könnte für sie einen chancenreichen Schritt in ihrer Karriere darstellen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lottie Moss, Model

Anzeige Anzeige

Instagram / lottiemossxo Lottie Moss, Model

Anzeige Anzeige

Anzeige