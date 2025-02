Deshalb kehrt Lottie Moss OnlyFans den Rücken

Lottie Moss (27) hat bekanntgegeben, dass sie ihre Karriere auf der Plattform OnlyFans beendet. Das Model hatte 2021 damit begonnen, Inhalte für die Plattform zu erstellen. Nun erklärte sie, dass sie sich in einem neuen Kapitel ihres Lebens befindet, aber positiv zurückblickt: "Ich hatte eine tolle Zeit. Frauen in der Sexindustrie sollten nicht unterschätzt werden. Dort gibt es viele beeindruckende, starke und coole Frauen. Einige in dieser Branche haben mir das Gefühl gegeben, dass ich mich so wohlfühlen kann, wie ich bin." Nachdem sie in der Vergangenheit mit Depressionen und einer Drogensucht zu kämpfen hatte, möchte sie sich nun auf andere berufliche Möglichkeiten konzentrieren. "Ich bin glücklicher als je zuvor", verriet das Model im Gespräch mit Mirror.

Zudem erklärte Lottie, dass sie froh über ihren Werdegang sei. Denn wenn sie sich damals nicht für OnlyFans entschieden hätte, wäre sie heute nicht da, wo sie ist. "Sonst gäbe es meinen Podcast nicht, und ich hätte nicht bei 'Celebrity Bear Hunt' mitmachen können", so Lottie. Ihr Entschluss, die Plattform zu verlassen, kommt in einer Zeit, in der Lottie auch über andere Aspekte ihres Lebens reflektiert. Ihr Auftritt in der Netflix-Show "Celebrity Bear Hunt", bei der sie sich fernab der Zivilisation in Costa Rica Herausforderungen stellte, habe ihr neues Selbstbewusstsein gegeben. Auch wenn sie kürzlich gestand, dass sie sich im Dschungel oft langweilte, habe der Aufenthalt sie gelehrt, wie wichtig es ist, sich selbst weiterzuentwickeln. "Ich wollte schon immer aus meiner Komfortzone heraustreten und den Leuten eine andere Seite von mir zeigen."

Abseits ihrer Karriere hat Lottie in den vergangenen Jahren auch über ihre zwischenmenschlichen Beziehungen reflektiert. Nachdem sie letztes Jahr eine Beziehung beendete, spielt Dating aktuell keine große Rolle in ihrem Leben. "Früher habe ich oft nach Bestätigung in meinen Beziehungen gesucht, doch heute finde ich sie in mir selbst", erklärte sie kürzlich. Auch das Thema ihrer Beziehung zu ihrer Halbschwester Kate Moss (51) kommt immer wieder auf. Während sie anfangs sehr damit haderte, als "die Schwester von" wahrgenommen zu werden, habe Lottie inzwischen Frieden damit geschlossen. Ihr Podcast "Dream On With Lottie Moss" bietet ihr eine Plattform, um ihre Geschichte mit anderen zu teilen – und anderen mit ähnlichen Erfahrungen Mut zu machen.

Anzeige Anzeige

Instagram / lottiemossxo Lottie Moss, Erotikmodel

Anzeige Anzeige

Instagram / lottiemossxo Lottie Moss, Model

Anzeige Anzeige

Anzeige