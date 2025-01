Lottie Moss nennt Ozempic ihre "schlechteste Entscheidung"

Das britische Model Lottie Moss (27), die jüngere Halbschwester von Supermodel Kate Moss (51), sorgte kürzlich mit einer erschütternden Offenbarung für Schlagzeilen: Sie landete nach der Einnahme der Abnehmspritze Ozempic ohne ärztliche Überwachung in der Klinik. Auf einem Anti-Aging-Event in München sprach Lottie offen über ihre Erfahrungen und benannte die Nutzung von Ozempic als "die schlechteste Entscheidung, die ich je getroffen habe". In kürzester Zeit verlor sie durch die Spritze neun Kilogramm Gewicht, was jedoch gesundheitliche Probleme nach sich zog. "Nehmt kein Ozempic", warnte sie ihre rund 600.000 Follower auf Instagram eindringlich.

Statt auf medizinisch bedenkliche Mittel setzt Lottie nun auf einen gesunden Lebensstil. "Ich ernähre mich jetzt gesünder und mache regelmäßig Work-outs", erklärte sie gegenüber Bild. Offen sprach sie auch über ihre Einstellung zu kosmetischen Eingriffen, die sie nach eigener Aussage nicht scheut: Bereits im Alter von 19 Jahren ließ sie eine Brustvergrößerung vornehmen. Privat läuft es für das Model aktuell eher ruhig: Sie ist Single, nachdem ihre Beziehung mit Musiker Evan Campbell kürzlich endete. Beruflich scheint sie jedoch in Fahrt zu kommen: Ab Februar ist sie Teilnehmerin der Netflix-Survival-Show "Celebrity Bear Hunt", in der unter anderem auch Boris Becker (57) zu sehen ist.

Trotz einiger Skandale in der Vergangenheit betonte Lottie, die wilden Zeiten hinter sich zu haben – auch wenn sie nach wie vor gerne ausgelassen feiert. In München ließ sie sich bei einem Dinner im gehobenen Restaurant Rocca Riviera die Stimmung nicht verderben und genoss den Abend in lockerer Gesellschaft. Neben ihrer Mutter Inger standen dabei auch prominente Bekannte wie der Beauty-Experte Bruce Reith und der ehemalige Box-Weltmeister David Haye (44) an ihrer Seite. Letzterer schien sich blendend mit Lottie zu verstehen und zeigte sich gut gelaunt, während er den Abend in vollen Zügen genoss.

Instagram / lottiemossxo Lottie Moss im Januar 2025

Getty Images Lottie Moss, Model

