Lottie Moss kämpft "schon immer" mit ihrem Körpergewicht

Lottie Moss (27), die jüngere Halbschwester von Supermodel Kate Moss (51), sorgte bei einem Mädelsabend im Sheesh-Restaurant in London für Aufsehen. In einem tief ausgeschnittenen, halbtransparenten schwarzen Kleid zog die Influencerin alle Blicke auf sich. Das zeigen Fotos, die Daily Mail vorliegen. Der Abend markierte einen Moment des Feierns inmitten ernster Themen: Lottie hat kürzlich in der ITV-Show "The Price Of Perfection" offen über ihre langjährigen Probleme mit ihrem Körpergewicht gesprochen.

Wie Lottie erklärte, hat sie sich lange Zeit mit ihrem Körperbild schwergetan, besonders im Vergleich mit ihrer berühmten Schwester Kate und anderen Supermodels. Diese Unsicherheiten führten sie zu extremen Maßnahmen, um Gewicht zu verlieren. Das Medikament Ozempic, das sie ohne ärztliche Untersuchung erhielt, half ihr zunächst, innerhalb von zwei Wochen sechs bis sieben Kilogramm zu verlieren. Doch diese drastische Veränderung kam mit einem hohen Preis: Lottie erlitt einen Anfall, der sie ins Krankenhaus brachte.

Der Druck, einem extremen Schönheitsideal zu entsprechen, scheint bei Lottie nachzulassen. In den vergangenen Monaten hat sie sich zunehmend auf ihre natürliche Seite besonnen. Sie ließ ihre Gesichtsfiller auflösen, entfernte Tattoos und zeigte sich in den sozialen Medien deutlich zufriedener mit ihrem Aussehen. "Früher hatte ich Kieferfiller, was schrecklich aussah, und früher hatte ich Lippenfiller, aber jetzt ist alles weg und ich sehe wieder aus wie ich selbst", sagte sie auf Instagram über ihren Weg zur Akzeptanz und Selbstliebe.

Getty Images Lottie Moss, Model

Getty Images Lottie Moss im Februar 2025

