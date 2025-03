Lottie Moss präsentiert ihr Gesicht nach Filler-Entfernung

Lottie Moss (27), Model und Halbschwester von Supermodel Kate Moss (51), hat sich entschieden, einen radikalen Schritt zu gehen. Die 25-Jährige ließ sich kürzlich ihre Gesichts- und Lippenfüllstoffe auflösen und zeigte die Ergebnisse in einem exklusiven Video, das MailOnline vorliegt. Nach der Behandlung durch Dr. Rosh, einen prominenten Arzt für ästhetische Medizin, erklärte Lottie emotional: "Ich fühle mich endlich wieder wie ich selbst." Sie erklärte weiter, ihr Gesicht wirke nun "viel besser und natürlicher" und nicht mehr so "aufgedunsen" und "unverhältnismäßig" wie zuvor. Neben der Entfernung des Kiefer- und Lippenfüllers ließ sich die Modelschönheit außerdem ein kleines Tattoo unter ihrem Auge entfernen.

Im Gespräch mit Dr. Rosh gab Lottie zu, dass sie sich durch die kosmetischen Eingriffe jahrelang unproportioniert gefühlt habe. "Es war wirklich schlimm, ich sah so aufgequollen aus", erklärte sie. Die Blondine gab außerdem zu, dass sie die Filler zu früh in ihrem Leben bekommen habe – zu einer Zeit, in der ihr Gesicht noch nicht vollständig entwickelt war. "Ich wünschte, ich hätte meinem Gesicht die Zeit gegeben, sich selbst zu formen", sagte sie. Auf der Plattform TikTok sprach sie außerdem in einem emotionalen Update über die positiven Veränderungen in ihrem Leben und richtete sich an junge Leute, die ähnliche Eingriffe in Erwägung ziehen: "Überlegt es euch gut, denn ihr seid auf natürliche Weise schön."

Lottie hat in den letzten Jahren viel durchgemacht, darunter Aufenthalte in Reha-Einrichtungen wegen Alkohol- und Drogenproblemen. Dennoch scheint sie nun sowohl beruflich als auch privat einen Neuanfang zu starten. Sie erzählte, dass sie jetzt bewusster lebe, indem sie weniger ausgehe, gesünder esse und regelmäßig ein Fitnessstudio besuche. "Ich bin stolz auf mich und darauf, wie weit ich gekommen bin", sagte sie. Ihr Lebenswandel zeigt, dass sie nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich eine neue Balance gefunden hat. Fans und Freunde feiern sie in den Kommentaren und sehen in ihr eine Inspiration für Resilienz und Selbstliebe. Diese Botschaft scheint auch ihr selbst am Herzen zu liegen.

Getty Images Lottie Moss, Model

