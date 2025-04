Keine Filler mehr: Lottie Moss zeigt neue Natürlichkeit

Lottie Moss (27), die Halbschwester des Supermodels Kate Moss (51), präsentiert in ihrer Instagram-Story ihre natürliche Schönheit. In einem kurzen Video tanzt die 27-Jährige in weißer Spitzenunterwäsche durch ihr Wohnzimmer, während ihre langen, blonden Haare locker über ihre Schultern fallen. Das Video folgt auf ihre Entscheidung, ihre Gesichtsfiller auflösen zu lassen und ihre natürliche Optik wiederherzustellen – und zeigt, wie wohl sie sich mit ihrem neuen Aussehen fühlt.

Ihr Weg zurück zur Natürlichkeit dokumentierte Lottie in Zusammenarbeit mit Dr. Rosh, einem renommierten ästhetischen Arzt. In einem Video auf Instagram erzählte Lottie von ihren Erfahrungen mit der Entfernung der Filler und sprach über ihre früheren Fehler: "Früher hatte ich Kieferfiller, was schrecklich aussah, und früher hatte ich Lippenfiller, aber jetzt ist alles weg und ich sehe wieder aus wie ich selbst." Der Eingriff habe ihr Selbstbewusstsein zurückgebracht, und sie bedankte sich bei Dr. Rosh mit den Worten: "Du hast mich gerettet."

Die Britin hat in der Vergangenheit öffentlich über frühere Schwierigkeiten gesprochen, darunter Probleme mit Alkohol und Drogen sowie eine Zeit in der Reha. Momentan scheint sie glücklicher und ausgeglichener als je zuvor zu sein. Auf TikTok teilte sie ihren Fans mit: "Es ist Freitagabend, ich bleibe zu Hause, gehe ins Fitnessstudio und ernähre mich besser." Lottie, die sich dank ihrer neuen Natürlichkeit und einer gesünderen Lebensweise wie eine neue Person fühlt, betonte, wie wichtig es sei, an sich selbst zu glauben und Geduld mit sich zu haben. "Ich wünschte, ich hätte meinem jüngeren Ich sagen können, dass alles besser wird", sagte sie emotional.

Getty Images Lottie Moss bei den Glamour Women of The Year Awards 2023

Instagram / lottiemossxo Lottie Moss im Januar 2025

