Familie und TV-Show: So sieht sich Sam Dylan in zehn Jahren

Reality-TV-Star Sam Dylan (34) plant große Veränderungen für seine Zukunft. Der ehemalige Dschungelcamper verriet im Interview mit spot on news, dass er sich in zehn Jahren nicht mehr vor der Kamera sehe. Stattdessen träume er davon, Vater zu werden: "Mit einem eigenen Baby, auf jeden Fall. Als Papa… Da sehe ich mich." Besonders eine kleine Tochter großzuziehen, ist ein großer Wunsch des 34-Jährigen. Doch ganz ohne Kamera möchte er nicht auskommen. Sein Traum sei es, eines Tages Gastgeber einer "trashigen Show" zu werden.

Auch privat gibt es bei Sam viel zu erzählen. Mit Rafi Rachek (35), ebenfalls aus der Reality-TV-Welt bekannt, ist er seit 2019 zusammen – mit ein paar Höhen und Tiefen. Das Paar trennte sich 2021 und ein weiteres Mal 2022, fand aber Anfang 2024 wieder zueinander. Diese dritte Chance sehen die beiden als Neuanfang. "Alle guten Dinge sind drei, und dennoch fühlt es sich ganz neu an, es fühlt sich wie ein Outing an", schrieb Sam damals auf Instagram und sprach von einem ganz neuen Gefühl in ihrer Beziehung. Er hofft nun auf einen besonderen Moment in ihrer Liebesgeschichte: "Ich möchte wieder häufiger besondere Erlebnisse mit ihm teilen, ich werde auf jeden Fall einen Malediven-Urlaub mit ihm machen. Vielleicht bekomme ich dann endlich meinen Heiratsantrag. Darauf warte ich", sagte er gegenüber spot on news.

Zwischen Rafi und Sam, der durch Formate wie "Prince Charming" oder "Promi Big Brother" bekannt wurde, scheint es trotz der vergangenen Trennungen wieder zu harmonieren. In einem Instagram-Post beschrieben sie, dass sie trotz der Rückschläge letztlich "die eine große Liebe" füreinander seien. Neben seinen Zukunftsplänen als zukünftiger Papa und Showmaster träumt Sam von Reisen mit Rafi, wie etwa einem Urlaub auf den Malediven. Bleibt abzuwarten, ob der erhoffte Heiratsantrag in tropischer Kulisse Realität wird.

Instagram / rafirachek Sam Dylan und Rafi Rachek, Reality-TV-Bekanntheiten

Instagram / houseofdylan Sam Dylan und Rafi Rachek

