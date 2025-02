Direkt nach Dschungel-Exit kracht es bei Sam Dylan und Rafi

Es ist erst wenige Stunden her, dass Sam Dylan (33) das Dschungelcamp verlassen musste. Kaum ist der Reality-TV-Star aber wieder in Freiheit, kracht es zwischen ihm und seinem Partner Rafi Rachek (35). Im Gespräch mit RTL keifen sich die beiden bereits nach wenigen Sekunden an. "Ohne Rafi wärst du gar nicht da, wo du bist. Vergiss nicht, wer dich großgemacht hat", fährt Rafi seinen Freund unter anderem an. Dieser reagiert genervt und schießt zurück: "Es kommt noch so weit, dass ich wieder in den Dschungel stürme und sage: Lasst mich bitte wieder rein."

Dabei hatte Sam im Dschungel mit einigen Herausforderungen zu kämpfen. Im Interview mit Promiflash erklärt er, was ihm besonders zu schaffen machte: "Die schlimmste Erfahrung waren auf jeden Fall diese Tiere [und] diese Dschungelprüfungen." Doch nicht nur die Krabbeltierchen und die Ekelprüfungen zehrten an Sams Nerven im Dschungel: "Und dann kommt Edith", witzelte er.

Neben den negativen Erfahrungen berichtete Sam aber auch von positiven Begegnungen, die er im australischen Urwald machte. "Meine schönste Erfahrung war wirklich, Pierre kennenzulernen", schwärmt der Sommerhaus-Gewinner von dem Schauspieler Pierre Sanoussi-Bliss während einer Pressekonferenz, bei der auch Promiflash anwesend war.

RTL Sam Dylan und Edith Stehfest, Dschungelcamp 2025

RTL Pierre Sanoussi-Bliss, Kandidat der 18. Dschungelcamp-Staffel

