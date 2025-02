Fühlt sich Romina Palm etwa zu jung, um Mutter zu werden?

Romina Palm (25) ist in freudiger Erwartung ihres ersten Babys. In einer Fragerunde auf Instagram möchte ein Fan der Influencerin wissen, ob sie manchmal das Gefühl habe, zu jung zu sein, um Mutter zu werden. Die Internetbekanntheit hat dazu folgende Gedanken: "Gibt es denn etwa ein 'perfektes' oder 'richtiges' Alter, um Mama zu werden? Ich finde nicht." Laut ihr sei "jeder Mensch für sein Alter ganz unterschiedlich weit und habe unterschiedliche Ziele und Träume." Eine klare Antwort auf die Frage des Nutzers gibt Romina zwar nicht, behauptet dafür aber: "Manche fühlen sich mit 21 bereit und manche mit 34. Da gibt es doch kein richtig oder falsch, oder?"

Sonst hat Stefano Zarrellas (34) Ex gegenüber ihren Followern eher eindeutigere Antworten, was ihre Schwangerschaft angeht. Als ein Social-Media-Nutzer kürzlich von ihr wissen wollte, ob sie sich eine natürliche Geburt wünsche oder nicht, verriet die 25-Jährige: "Meine Wunschvorstellung ist eine 'normale' Geburt." Zwar wisse sie, dass es letztendlich nicht in ihrer Macht liege, sie betonte jedoch: "Am Ende nimmt einem sowieso die Natur die Entscheidung. Aber ich mache zum Beispiel keinen geplanten Kaiserschnitt, sondern lasse alles natürlich auf uns zukommen."

Für Romina ist der Nachwuchs ihr erster. Ihr Freund und Kindsvater Christian Wolf hat hingegen schon einen Sohn mit der Fitnessinfluencerin Antonia Elena. Er verließ seine Ex-Partnerin damals während der Schwangerschaft und kam wenig später mit der Germany's Next Topmodel-Bekanntheit Romina zusammen. Harmonisch läuft es zwischen den beiden Frauen aber nicht ab. Jüngst zog sich Romina sogar öffentlich zurück, da ihr eine Social-Media-Story von Antonia allem Anschein nach zu nah ging.

Instagram / rominapalm Romina Palm, Influencerin

Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena und Christian Wolf im September 2022

