Wegen Antonia: Romina Palm legt unerwartete Netzpause ein

Zwischen Antonia Elena, Romina Palm (25) und Christian Wolf will offenbar keine Ruhe einkehren. Im Netz zeigt sich die GNTM-Bekanntheit nun unter Tränen und kündigt an, sich vorerst von Social Media fernhalten zu wollen. Grund dafür ist eine Instagram-Story von Antonia, in der sie behauptete, sie und Romina kennen sich schon etwas länger. Demnach soll Christians Ex während einer schweren Zeit an Rominas Seite gestanden haben. Ihre Worte: "Ich möchte vor allem für Noah, dass es [ein Treffen] harmonisch abläuft", klangen jedoch so, als seien die Influencerinnen damals nicht im Guten auseinandergegangen. Daraufhin bekam Romina offenbar hasserfüllte Nachrichten von wütenden Fans und veröffentlichte ebenfalls einen langen Text in ihrer Story, in dem sie unter anderem schrieb: "Ich melde mich erst einmal ab bei euch. [...] Ich verstehe nicht, warum immer und immer wieder öffentlich gegen mich geschossen wird, obwohl man weiß, was für Auswirkungen jedes einzelne Wort hat."

Auch wenn Romina Antonias Namen nicht in einem Satz erwähnt, wird spätestens durch Christians Story klar, um wen es in dem Text der 25-Jährigen geht. Denn der Fitness-Influencer bringt Licht ins Dunkel und erklärt: Seine aktuelle Partnerin und seine Ex haben sich damals lediglich über Essstörungen ausgetauscht und keine tiefere Freundschaft gepflegt. Er bittet die Social-Media-Nutzer daher, sowohl Romina als auch Antonia keine bösen Nachrichten mehr zu schreiben.

Ein Thema, welches die Communitys der Influencer offenbar schon lange interessiert, ist Christian und Antonias gemeinsamer Sohn Noah. Der kleine Junge wurde geboren, als seine Eltern bereits getrennt waren. Bisher sollen sich das Kind und die Partnerin seines Vaters noch nicht kennengelernt haben. In einer Instagram-Fragerunde wurde der Fitness-Freak im Oktober des vergangenen Jahres gefragt, ob es ihn störe, dass Romina seinen Sohn bisher noch nicht kenne. "Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich es mir nicht wünschen würde. Am Ende hat Toni die meiste Arbeit mit Noah und darf entscheiden", schilderte Christian damals.

Instagram / rominapalm Christian Wolf und Romina Palm, Social-Media-Stars

Instagram / christianwolf Christian Wolf, Fitness-Influencer

