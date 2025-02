Ist er zu klein? Knossi spricht offen über sein bestes Stück

Knossi (38), der mit bürgerlichem Namen Jens Heinz Richard Knossalla heißt, nimmt wie gewohnt kein Blatt vor den Mund – auch nicht, wenn es um seinen Penis geht! In einem Livestream, der auf YouTube hochgeladen wurde, plaudert der Streamer mit seiner Partnerin Lia Mitrou über sein bestes Stück und überrascht seine Zuschauer mit einem intimen Geständnis. "Ich sage euch ganz ehrlich – ich finde mein Glied auch im erigierten Zustand sehr klein. Ich habe auch kein Problem damit, das zuzugeben. [...] Bei mir ist einfach so ein Stöpsel – der guckt einfach gerade nach vorn", gibt Knossi zu. Er wisse, dass er mit seiner Ehrlichkeit auch vielen seiner Fans aus der Seele spreche. "Ich habe einen Bluter. Also, wenn er herausfährt, ist das schon okay. [...] Das Problem ist nur, habe ich zu viel geraucht, dann kriege ich nicht mehr diese Härte vom Stein hin – dann ist es eher so ein Aufback-Baguette", führt er weiter aus.

Knossi will seine Fans ermutigen und ihnen mit auf den Weg geben, dass ein kleines Glied per se kein Problem darstelle. Außerdem will der 38-Jährige wissen, dass Frauen unter einem großen Penis leiden könnten. "Keine will doch irgendwie Schmerz empfinden – das will doch keine! Es geht um die Bewegung – was vor allem keine Frau will, [...] ist ein langes und dünnes Glied", vermutet er. Sein Fazit des Intim-Talks ist: "Macht euch keine Sorgen! Auch ein Bluter ist ein Guter!"

Was seine Partnerin Lia wohl darüber denkt? Die Influencerin lernte den Netz-Star wohl schon mit seinem losen Mundwerk kennen und auch den "kleinen Jens" lieben. Die beiden sind seit 2020 zusammen und werden in Zukunft auch vor den Traualtar treten – denn Knossi machte seiner Lia in einer romantischen Kulisse einen Heiratsantrag. Wie der Blondschopf im Interview mit RTL verriet, stecke Lia bereits mitten in den Hochzeitsvorbereitungen: "Die Frau ist da schon mit sämtlichen Leuten im Austausch – von Sarah Engels (32) bis... Was weiß ich, mit wem sie da alles spricht. Ich halte mich da raus."

Instagram / knossi Knossi, Streamer

Instagram / liamitrou Knossi und Lia Mitrou im Mai 2024

