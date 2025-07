Knossi beim Urologen: Diese Diagnose kam unerwartet für ihn

Entertainer Knossi (38) hat seine Follower jüngst in gewohnt charmanter und humorvoller Manier auf eine persönliche Reise mitgenommen: seinen Besuch beim Urologen. In einer Instagram-Story hielt er seine Fans direkt auf dem Laufenden. Mit einem Augenzwinkern stellte Knossi den behandelnden Arzt vor: "Das ist er hier, der Urologe..." Die unterhaltsame Art, mit der Knossi von der Untersuchung berichtete, zauberte dem Arzt im Hintergrund ein Lächeln ins Gesicht. Zum Schluss gab es dann eine Diagnose, die wohl niemand erwartet hätte: "Und was haben wir festgestellt? Bandscheibenvorfall!"

Knossi fügte augenzwinkernd hinzu, dass die umfangreiche Untersuchung vielleicht doch nicht nötig gewesen wäre. "Ich hätte mir das alles sparen können, alle Löcher rein. Hätte man nicht machen müssen", witzelte er über die Prozedur. Dass ein Bandscheibenvorfall hinter seinen Beschwerden steckt, machte die vorangegangene Untersuchung im urologischen Bereich scheinbar umso ironischer. Knossis selbstironische Erzählweise beweist, dass er auch in nicht ganz so glamourösen Momenten des Lebens seinen Humor nicht verliert.

Knossi, mit bürgerlichem Namen Jens Knossalla, ist besonders dafür bekannt, dass er sein Leben offen und ehrlich mit seiner Community teilt. Ob Reality-TV oder Livestreams – er begeistert seine Fans durch Authentizität und Offenheit. In schwierigen oder unangenehmen Situationen auf seinen Wortwitz zurückzugreifen, scheint für ihn ein bewährtes Rezept zu sein. Dass er den Gesundheitscheck seines Urologen öffentlich machte, ist typisch für den Entertainer, der seines Zeichens für seine exzentrische Persönlichkeit und den nahbaren Kontakt zu seinen Fans gefeiert wird.

Instagram / knossi Knossi, Streamer

Instagram / knossi Knossi bei den Vorbereitungen zu "Mission Unkown"

Instagram / knossi Knossi, Mai 2025