Hat Knossi schon mit den Hochzeitsvorbereitungen angefangen?

Knossi (37) und seine Freundin Lia Mitrou sind verlobt – und das bereits seit einigen Monaten! Laufen die Hochzeitsvorbereitungen also schon längst auf Hochtouren? Im RTL-Interview verrät der Streamer: "Die Frau ist da schon mit sämtlichen Leuten im Austausch – von Sarah Engels (31) bis... Was weiß ich, mit wem sie da alles spricht. Ich halte mich da raus." Lia habe sich sogar schon an die Erstellung der Gästeliste gesetzt. "Man kann ja nie zu früh anfangen", merkt die Beauty an.

Anschließend macht der ehemalige Let's Dance-Teilnehmer seiner Verlobten auch noch eine süße Liebeserklärung: "Diese Frau, die muss ja bei mir bleiben [...] Ich liebe die Frau. Ich finde nie wieder so eine liebende." Doch warum berichten Knossi und Lia erst jetzt von ihren Verlobungs-News? "Man muss doch nicht alles an die große Glocke hängen", findet Jens Knossalla und zeigt sich erstaunt, dass die Verlobung medial thematisiert wird: "Ich hätte nie gedacht, dass das so eine große Nummer ist auf einmal."

Knossi und Lia sind seit 2020 ein Paar. Dass es dem 7 vs. Wild-Teilnehmer ziemlich ernst mit seiner Liebsten ist, stellte er im vergangenen Jahr unter Beweis. In Las Vegas haben sie sich schon mal das Jawort gegeben – allerdings handelte es sich dabei nicht um eine rechtlich gültige Trauung. "Kleine Spaßhochzeit ohne Papiere. Frau happy!", erklärte Knossi damals via Instagram.

Instagram / liamitrou Knossi und Lia Mitrou im Mai 2024

Getty Images Knossi und seine Freundin Lia Mitrou im Februar 2023

