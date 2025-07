Geburtstagsgeschenk von seiner Lia: Knossi freut sich riesig

Heute feiert Knossi seinen 39. Geburtstag – und seine Verlobte Lia hat sich aus diesem Anlass etwas ganz Besonderes einfallen lassen! In seiner Instagram-Story ließ der Social-Media-Star seine Fans an der Überraschung teilhaben. Zunächst musste Knossi (39) ein kleines Puzzle lösen, auf dem der entscheidende Hinweis zu seinem eigentlichen Geschenk versteckt war. Die Freude war riesig, als er schließlich eine Drohne auspackte. "Oh man, das wollte ich immer haben!", rief er begeistert in die Kamera und schickte direkt Grüße an Lia: "Schatzi, ich hab dich lieb! Oh, geil!"

Die kreativen Ideen seiner Verlobten, der Tochter einer griechischen Schlagersängerin, scheinen Knossi regelmäßig zu begeistern. Bekannt für seine offene und ehrliche Art, zeigte er im Video stolz sein Geschenk. Eine Drohne war offenbar schon lange ein Wunsch von ihm – ein Gadget, mit dem er sicherlich bei seinen Fans weitere spannende Inhalte erstellen wird. Lia bewies mit dieser liebevollen Überraschung wieder einmal, wie gut sie ihren Partner kennt und was für ein harmonisches Team sie gemeinsam bilden.

Knossi hat sich in den letzten Jahren einen Namen als einer der unterhaltsamsten Social-Media-Stars Deutschlands gemacht. Ob als Comedian, Moderator oder Reality-TV-Kandidat – sein unermüdlicher Einsatz und seine positive Ausstrahlung haben ihm eine riesige Fangemeinde eingebracht. Privat zeigt sich der Entertainer allerdings eher bodenständig und eng verbunden mit seinen Liebsten. Seine Beziehung zu Lia hält er weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus, gibt aber immer wieder Einblicke in ihr gemeinsames Leben, wie an diesem besonderen Tag, der für ihn zweifellos unvergesslich bleiben wird.

Anzeige Anzeige

Instagram / knossi Knossi und Lia Mitrou, August 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / knossi Lia Mitrou und Knossi, Mai 2025

Anzeige Anzeige

ActionPress, Galuschka,Horst Knossi und seine Partnerin Lia Mitrou im Juni 2024