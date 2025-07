Chaos auf der Autobahn: Streamer Knossi rettet Gänsefamilie

Knossi (39) hat am Dienstagnachmittag eine ungewöhnliche Rettungsaktion gestartet. Der Social-Media-Star war auf der Autobahn Richtung Hamburg unterwegs, als ihm eine Gänsefamilie auf der Fahrbahn auffiel. Ohne zu zögern, stoppte der Entertainer den Verkehr, um die Tiere zu schützen. In seinem Instagram-Account teilte er das Ereignis mit seinen Fans und erklärte darin: "Ich bin jetzt Teil der Familie." Mit Geduld und Mut begleitete der Streamer die Tiere zu Fuß an den Straßenrand, doch die Aktion war schwieriger als erwartet.

Während Knossi sich bemüht, die Gänse zu retten, wird klar, dass er die Tiere allein nicht von der gefährlichen Fahrbahn bringen kann. "Die hören nicht", äußert er sich frustriert und ruft schließlich die Polizei und den Tierschutz zu Hilfe. Seine Begleiter schützen unterdessen die Tiere vor dem vorbeifahrenden Verkehr. Gemeinsam gelingt es dem Team, die Gänse sicher auf einen Grasstreifen neben der Autobahn zu bringen. Dort packen die Helfer die Vögel ein, um sie zu einem nahegelegenen See zu bringen. "Am Ende haben wir’s geschafft. Alle leben, das ist das Wichtigste", erklärt Knossi erleichtert in dem Video.

Der clevere Einsatz des Streamers zeigt einmal mehr seinen unermüdlichen Einsatz nicht nur für Entertainment, sondern auch für das Wohl der Tiere. Knossi, der längst als "König des Internets" gefeiert wird, findet immer wieder Wege, seine Fans nicht nur zu unterhalten, sondern auch wichtige Botschaften zu vermitteln. Privat steht zukünftig ebenfalls Großes bevor: Der 39-jährige TV-Star plant eine ganze Fußballmannschaft an Kindern mit seiner Verlobten Lia Mitrou. Die mutige Aktion auf der Autobahn dürfte seinen Status als Publikumsliebling weiter gefestigt haben – einmal mehr beweist er, dass hinter der schillernden Fassade ein großes Herz für Tiere und Menschen steckt.

Instagram / knossi Knossi, Streamer

Getty Images Knossi bei "Let's Dance", März 2023

Instagram / liamitrou Lia Mitrou und Knossi im Juni 2025