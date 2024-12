Setfotos: So sieht Arnold Schwarzenegger als Santa Claus aus

Arnold Schwarzenegger (77) schlüpft in eine ungewohnte Rolle: Der Actionstar wird in seinem neuen Film "The Man with the Bag" zu Santa Claus. Aktuell finden die Dreharbeiten in New York statt, wie erste Fotos vom Set zeigen. In der festlichen Verkleidung aus rotem Mantel, Schal, Weihnachtspulli und weißem Bart gleicht er dem klassischen Weihnachtsmann wie aus dem Bilderbuch. An seiner Seite ist Schauspieler Alan Ritchson (42), bekannt aus der Serie "Reacher".

Im Film, der unter der Regie von Adam Shankman entsteht, wird der Weihnachtsmann vor eine ungewöhnliche Herausforderung gestellt: Sein magischer Geschenkesack ist gestohlen worden. Um Weihnachten zu retten, wird ihm ein ehemaliger Dieb zur Seite gestellt. Der gebürtige Österreicher Arnold, der zuletzt in "Terminator: Dark Fate" und der Netflix-Serie "Fubar" zu sehen war, scheint sichtlich Spaß an dem Projekt zu haben. Auf Instagram teilte er einen Schnappschuss im Weihnachtsmann-Outfit und schrieb begeistert: "Der Weihnachtsmann kommt in die Stadt!" Zudem ließ er durchblicken, wie viel Freude ihm die Zusammenarbeit mit Regisseur Shankman, Alan Ritchson und das Arbeiten in New York bereiten.

Arnold, der seit Jahrzehnten als einer der größten Action-Stars Hollywoods gefeiert wird, zeigt mit dieser Rolle einmal mehr seine Vielseitigkeit. Bereits in der Vergangenheit bewies er mit Filmen wie "Der Babynator", dass er nicht nur im Action-Genre zu Hause ist. Abseits des Sets ist der 77-Jährige ein liebevoller Vater von fünf Kindern, Opa von drei Enkelkindern und immer wieder mit seinen Posts über Fitness, Lebensweisheiten und Politik im Netz präsent.

Instagram / schwarzenegger Alan Ritchson und Arnold Schwarzenegger am Set von "The Man With The Bag" im Dezember 2024

RCF / MEGA Arnold Schwarzenegger amm Set von "The Man With The Bag" im Dezember 2024

