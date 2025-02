Nach Kuss-Skandal bei WM: Luis Rubiales droht Haftstrafe

Luis Rubiales (47) drohen heftige Konsequenzen für sein Handeln. 2023 küsste er bei der Siegerehrung der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen die spanische Spielerin Jennifer Hermoso (34). Da die Sportlerin dies aber nicht wollte, zeigte sie den früheren Vizepräsidenten der UEFA an. In dieser Angelegenheit fordert die zuständige Staatsanwaltschaft nun eine harte Strafe für Luis: Sie plädieren für eine Haftstrafe von zweieinhalb Jahren – ein Jahr wegen des ungewollten Kusses und anderthalb Jahre wegen sexueller Nötigung. "Es war ein unerwünschter Kuss", führte die Staatsanwältin Marta Durántez Gil heute im Gerichtssaal in San Fernando de Henares in Madrid aus, wie unter anderem die BBC berichtet.

Darüber hinaus erläuterte die Staatsanwältin vor Gericht, dass es vor dem Vorfall keinerlei Feindseligkeit zwischen Jennifer und Luis gegeben habe, die die Spielerin dazu veranlasst hätte, die Unwahrheit bezüglich des Kusses zu sagen. Der ehemalige Präsident des spanischen Fußballverbandes behauptete hingegen das komplette Gegenteil: So sei sich Luis sicher gewesen, dass Jennifer ihm erlaubt habe, sie auf den Mund zu küssen. "Wir waren Champions, wir haben uns gegenseitig gedankt. Sie drückte mich ganz fest an die Taille und dann fragte ich sie, ob ich ihr einen Kuss geben dürfe, und sie sagte ja", behauptete Luis am heutigen Mittwoch vor Gericht.

Ob Luis wirklich in Haft muss, wird sich bald zeigen. Eine Konsequenz hatte der Vorfall bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen aber bereits: Im Oktober 2023 entschied die FIFA-Disziplinarkommission, dass der 47-Jährige vom Weltverband FIFA für drei Jahre von allen fußballbezogenen Aktivitäten auf nationaler und internationaler Ebene suspendiert ist.

Getty Images Jennifer Hermoso, spanische Fußballspielerin

Getty Images Luis Rubiales, September 2023

