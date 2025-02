So denkt Jennifer Hermoso über Urteil gegen Luis Rubiales

Nachdem die spanische Frauen-Nationalmannschaft bei der Fußball-WM 2023 den ersten Platz geholt hatte, küsste der ehemalige Präsident des spanischen Fußballverbandes, Luis Rubiales (47), die Spielerin Jennifer Hermoso (34) überschwänglich auf den Mund – allerdings ohne ihre Zustimmung. Der Vorfall ging vor Gericht und vergangenen Donnerstag wurde Luis zu einer Geldstrafe verurteilt. Damit ist die Kickerin aber durchaus zufrieden: Sie sieht in dem Urteil eine wichtige Botschaft für Frauen. "Schließlich wird damit ein wichtiger Präzedenzfall in einem sozialen Umfeld geschaffen, in dem noch so viel zu tun ist. Mein Herz ist erfüllt von den Menschen, die mir in diesem Kampf beigestanden haben, beistehen und beistehen werden", schreibt Jennifer auf Instagram.

Luis legte derweil bereits Berufung gegen das Urteil ein – und dabei ist er noch glimpflich davongekommen. Angeklagt war der 47-Jährige wegen sexueller Nötigung und schwerwiegender, illegaler Nötigung. Verurteilt wurde er aber nur wegen ersterem, weshalb er einer Gefängnisstrafe entgeht. Hätte das Gericht sich gegen einen Freispruch im zweiten Anklagepunkt entschieden, hätte ihm wohl eine Haftstrafe von etwa zweieinhalb Jahren gedroht. Das forderten zumindest Jennifer und ihr rechtlicher Beistand. Nun muss Luis lediglich 10.000 Euro in Tagessätzen von etwa 20 Euro zahlen. Ob seine Berufung im Gericht durchgeht, ist allerdings noch nicht klar.

Der Vorfall zwischen Jennifer und Luis löste nach der WM 2023 einen weltweiten Skandal aus. Den Aufschrei schien der ehemalige Fußballfunktionär aber nicht wirklich nachvollziehen zu können. Unmittelbar nach dem Kuss gab er Piers Morgan (59) bei TalkTV ein Interview und betonte: "Meine Absichten waren edel, enthusiastisch. 100 Prozent nicht sexuell, 100 Prozent, ich wiederhole, 100 Prozent. [...] Die Bedeutung des Kusses für Jenni wäre genau die gleiche gewesen wie ein Kuss für meine Tochter." Jennifer hingegen nahm den Moment völlig anders wahr. In einer Pressemitteilung schilderte sie das Ganze damals so: "Ich fühlte mich verletzlich und als Opfer einer Aggression, eines impulsiven Verhaltens, eines Machos, fehl am Platz und ohne meine Zustimmung."

Anzeige Anzeige

Getty Images Luis Rubiales, September 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Hermoso, spanische Fußballspielerin

Anzeige Anzeige

Anzeige