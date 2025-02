Kein Gefängnis: Urteil gegen Luis Rubiales wurde gefällt

Luis Rubiales (47), der ehemalige Präsident des spanischen Fußballverbands, ist im Fall des umstrittenen Kusses während der Frauenfußball-Weltmeisterschaft für schuldig befunden worden. Wie unter anderem Ekstra Bladet nun berichtet, hat ein Gericht eine Geldstrafe gegen ihn verhängt. Der Vorfall, bei dem er die Spielerin Jennifer Hermoso ohne ihre Zustimmung auf den Mund geküsst hatte, sorgte weltweit für Empörung. Dafür wurde er zu 20 Euro pro Tag für eineinhalb Jahre verurteilt – das entspricht etwa 10.000 Euro insgesamt. Sein Schuldspruch gilt außerdem nur in der Klage wegen sexueller Nötigung. Im Fall der schwerwiegenden, illegalen Nötigung wurde er freigesprochen.

Luis hatte nach dem Vorfall zunächst jegliche Vorwürfe zurückgewiesen und argumentiert, der Kuss sei einvernehmlich gewesen – eine Behauptung, die Jennifer klar bestritt. Die Spielerin erklärte mit einem öffentlichen Statement auf X, ehemals Twitter, dass sie sich von der Handlung erniedrigt gefühlt habe und stellte klar, dass es ihrer Zustimmung entbehrt habe. Der Vorfall löste nicht nur in Spanien, sondern auch international eine Welle der Empörung aus, in der Verbände, Spielerinnen und sogar Politiker Konsequenzen forderten. Nach anhaltendem Druck trat der nun Verurteilte schließlich von seinem Amt als Verbandspräsident zurück, betonte jedoch weiterhin, er sei zu Unrecht beschuldigt worden.

Während dieses Skandals und des folgenden Gerichtsprozesses stand Luis vor allem eine Person zur Seite: seine Mutter. Die Spanierin ist für ihren Sohn in einen mehrtägigen Hungerstreik gegangen – aus Protest gegen die ganze Kritik, die Luis aufgrund seiner Taten bekam. Damals hatte sie sich sogar in eine Kirche eingeschlossen und wollte nichts mehr essen, "bis ihrem Sohn Gerechtigkeit widerfahre". Nach drei Tagen wurde sie allerdings in ein Krankenhaus eingeliefert, wodurch sie ihren Streik letztendlich niederlegte.

Getty Images Jennifer Hermoso, Fußballerin

Getty Images Luis Rubiales im September 2023

