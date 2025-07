"Befreiend": So fühlt sich Veronica Ferres mit 60 Jahren

Veronica Ferres (60) ist vor wenigen Wochen 60 Jahre alt geworden und blickt nun im Interview mit dem Magazin Gala auf ihr bisheriges Leben zurück. Die Schauspielerin, die einst am Theater begann, verrät, dass sie sich früher oft angepasst habe, um Erwartungen zu erfüllen – besonders in ihrem beruflichen Umfeld. Mit 60 habe sich ihr Lebensgefühl jedoch verändert. "Ich finde es befreiend, weil man weiß, was zählt. Weil man sich selbst nicht mehr so wichtig nimmt und gleichzeitig viel besser kennt", erklärte sie dabei. Auch Grenzen zu setzen und bewusst Pausen einzulegen, sei für sie heute von großer Bedeutung.

Selbstliebe, so Veronica, habe sie für sich neu definiert: "Ich erkenne Selbstliebe darin, dass ich mich nicht mehr verurteile, sondern verstehe. Ich glaube, echte Selbstliebe beginnt da, wo man aufhört, sich ständig zu korrigieren." Die Schauspielerin kritisiert den gesellschaftlichen Druck, ständig schöner, schlanker oder erfolgreicher sein zu müssen. Mit diesen Erwartungen habe sie sich in jüngeren Jahren stark auseinandergesetzt, heute jedoch könne sie sich dem gelassener entgegenstellen. Solche Erfahrungen und Erkenntnisse nimmt sie mit in ihren nächsten Lebensabschnitt.

Beruflich hat sich die aus dem Film- und Fernsehgeschäft nicht wegzudenkende Schauspielerin seit Jahrzehnten etabliert. Doch auch darüber hinaus macht sie sich für Themen stark, die ihr am Herzen liegen. So nutzte sie in der Vergangenheit ihre Stimme bereits, um auf Missstände in der Filmbranche hinzuweisen und Frauen zu ermutigen, gegen Machtmissbrauch vorzugehen. Für viele gilt sie daher nicht nur als eine der erfolgreichsten Darstellerinnen ihrer Generation, sondern auch als starke weibliche Persönlichkeit, die mit Mut und Offenheit beeindruckt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Veronica Ferres beim Deutschen Filmpreis 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / veronicaferres Carsten Maschmeyer und seine Ehefrau Veronica Ferres

Anzeige Anzeige

Getty Images Veronica Ferres, Schauspielerin und Produzentin