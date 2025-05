US-Psycho-Thriller "Knock Knock" erhält deutsches Remake

Veronica Ferres (59) wagt ein außergewöhnliches Filmprojekt: Gemeinsam mit dem US-amerikanischen Horror-Experten Eli Roth (53) bringt die deutsche Schauspielerin und Produzentin ein Remake von dessen Thriller "Knock Knock" aus dem Jahr 2015 auf die Leinwand. Im Original waren unter anderem Keanu Reeves (60) und Ana de Armas (37) zu sehen. Die Kooperation zwischen der deutschen Firma und Roths neuer Produktionsgesellschaft The Horror Section wurde kürzlich bekannt gegeben und umfasst laut Deadline mehrere Projekte im Horror-Genre.

Neben dem Remake von "Knock Knock" steht bereits ein weiteres Filmprojekt in den Startlöchern. Roth wird den Thriller "Final Cut" entwickeln, ein Werk im Stil des italienischen Subgenres Giallo. Besondere Spannung birgt die Tatsache, dass Veronica Ferres bei diesem Projekt nicht nur hinter der Kamera arbeitet, sondern auch eine Hauptrolle übernimmt. "Ich freue mich sehr auf diese kreative Partnerschaft", erklärte der Horror-Spezialist gegenüber dem US-amerikanischen Magazin.

Veronica hat bereits in der Vergangenheit an deutschen Adaptionen mitgewirkt. Ab Herbst soll die deutsche Version der erfolgreichen französischen Comedyserie "Call My Agent" auf Disney+ laufen. Mit dabei sind neben Veronica auch weitere hochrangige deutsche Schauspieler: So beteiligen sich unter anderem Moritz Bleibtreu (53), Heike Makatsch (53), Frederick Lau (35), Iris Berben (74) oder Jürgen Vogel (57) an dem "Call My Agent Berlin"-Projekt.

