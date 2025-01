Diese Promipaare glänzten beim Deutschen Filmball in München

Am vergangenen Wochenende fand der 49. Deutsche Filmball in München statt – mit einer hochkarätigen Gästeliste! Die größten Stars der Filmbranche trafen sich im Hotel Bayerischer Hof und feierten ausgelassen. Auch ein paar berühmte Pärchen schritten dabei über den roten Teppich. Allen voran Matthias Schweighöfer (43) und Ruby O. Fee (28). Der mittlerweile auch international sehr erfolgreiche Schauspieler trug einen langen schwarzen Ledermantel mit einem schwarzen Hemd und dunkler Hose, während seine Partnerin in einem leicht durchsichtigen schwarzen Kleid mit Glitzerträgern begeisterte. Auch Klaas Heufer-Umlauf (41) und seine Liebste Doris Golpashin (44) gaben in schickem Anzug und Cut-out-Kleid ein tolles Paar ab.

Einen seltenen Anblick gaben Heike Makatsch (53) und Trystan Pütter (44). Die Filmbekanntheit und der "Ku'damm 59"-Star lassen sich kaum zusammen bei Veranstaltungen blicken, beim Filmball strahlten sie aber gemeinsam – sie in einem coolen Jackett-Kleid, er in einem klassischen Anzug mit Krawatte. Carsten Maschmeyer (65) und Veronica Ferres (59) waren auch mit von der Partie und zeigten sich von ihrer eleganten Seite: Der Unternehmer wählte ein Samtjackett mit Fliege, während seine Frau ein glitzerndes, weißes Off-Shoulder-Kleid trug.

Moritz Bleibtreu (53) und seine Frau Saskia sorgten für eine ganz besondere Überraschung bei dem Event: Nachdem schon darüber spekuliert worden war, bestätigten die beiden die Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes. Mit den schlichten Worten "Das ist richtig, ja" gab der frischgebackene Papa die frohe Botschaft gegenüber dem Kurier bekannt. Weitere Details wie Geschlecht oder Geburtsdatum ihres Babys ließen sich aber weder der 53-Jährige noch seine Partnerin entlocken – sie halten ihr Privatleben sowieso weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus.

Getty Images Doris Golpashin und Klaas Heufer-Umlauf beim Deutschen Filmball 2025

Getty Images Heike Makatsch und Trystan Pütter beim Deutschen Filmball 2025

Getty Images Carsten Maschmeyer und Veronica Ferres beim Deutschen Filmball 2025

Getty Images Saskia und Moritz Bleibtreu beim Deutschen Filmball 2025