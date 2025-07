Nach Plagiatsvorwürfen: Veronica Ferres löscht eigenes Video

Sie wollte offenbar fremde Lorbeeren ernten – und hat sich daran gründlich verschluckt: Veronica Ferres (60) veröffentlichte jüngst ein Instagram-Video, das einigen Social-Media-Nutzern verdächtig bekannt vorkam. In ihrem Clip sprach die Schauspielerin über die ungleichen gesellschaftlichen Erwartungen an Männer und Frauen – an sich ein nobles Ansinnen, doch harsche Kritik folgte auf dem Fuße: Ihre Ausführungen glichen fast aufs Wort genau einem Beitrag der Kolumnistin Tara-Louise Wittwer, der nur wenige Tage zuvor veröffentlicht worden war. Tara, die auf TikTok und Instagram unter dem Namen "wastarasagt" zu finden ist, äußerte ihren Unmut direkt unter dem Beitrag von Veronica und schrieb: "Könntest du bitte nicht mein Video klauen?" Nach einem Sturm öffentlicher Kritik wurde das Video mittlerweile vom Profil der 60-Jährigen entfernt.

Hintergrund des Vorwurfs ist ein Video, das Tara Ende Juni 2025 veröffentlicht hatte. Darin griff sie eine Aussage der chinesischen Influencerin Jessie Song auf, die sagte: "Ein erstklassiger Mann ist nicht mehr als eine durchschnittliche Frau." Tara erläuterte die unterschiedlichen gesellschaftlichen Anforderungen an Männer und Frauen und erhielt dafür großen Zuspruch – eine Tatsache, die möglicherweise auch die Aufmerksamkeit von Veronica geweckt haben könnte. Neben Tara selbst waren es zahlreiche Userinnen und User, die das Vorgehen der Schauspielerin stark kritisierten: Ideendiebstahl sieht im Social-Media-Universum niemand gern. Veronica räumte schließlich in einem Instagram-Statement vom 14. Juli ein, Tara nicht ausreichend als Quelle gewürdigt zu haben, und entschuldigte sich für den Fehler.

In ihrem öffentlichen Statement lobte die Schauspielerin Taras Arbeit als stark und inspirierend und erklärte, dass es nicht ihre Absicht gewesen sei, fremde Inhalte zu übernehmen. Ob das Thema für die junge Influencerin damit erledigt ist, bleibt abzuwarten – ihre humorvoll knappe Reaktion "Ok. Danke." ließ dies offen. Veronica, die seit vielen Jahren auch als Produzentin tätig ist und oft gesellschaftlich relevante Themen anspricht, dürfte von dem Vorfall jedoch einen nachhaltigen Eindruck mitnehmen. Privat ist sie mit dem Unternehmer Carsten Maschmeyer (66) verheiratet und Mutter einer Tochter. Trotz der negativen Schlagzeilen bleibt Veronica bei vielen Fans beliebt, auch wenn dieser Vorfall zeigt, dass in der digitalen Welt jedes noch so kleine Fehlverhalten schnell große Wellen schlagen kann.

Anzeige Anzeige

Getty Images Veronica Ferres, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

https://www.instagram.com/p/DMAK0fVtyIt/ Kolumnistin Tara-Louise Wittwer im Juli 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images / Andreas Rentz Carsten Maschmeyer und Veronica Ferres beim Deutschen Filmball 2025

Anzeige