Wegen Bronchitis: Papst Franziskus I. ist im Krankenhaus

An diesem Donnerstag meldet sich der Vatikan mit besorgniserregenden Nachrichten. Wie der Sprecher des Heiligen Stuhls laut T-Online bekannt gegeben hat, befindet sich Papst Franziskus I. (88) aktuell im Krankenhaus. Schon seit mehr als einer Woche leide das Oberhaupt der katholischen Kirche an einer Bronchitis, weshalb man sich nun für eine stationäre Behandlung entschieden habe.

Nach der Audienz am Morgen sei er für eine "notwendige diagnostische Untersuchung" in eine Klinik in Rom gebracht worden. Inzwischen befinde sich der 88-Jährige im Krankenhaus Policlinico Agostino Gemelli. Es sei nicht das erste Mal, dass Franziskus in diesem Winter mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat. Bereits seit einiger Zeit habe er immer wieder Probleme mit den Atemwegen.

Der in Buenos Aires geborene Christ ist inzwischen der zweitälteste Papst der Geschichte. Seit 2013 ist er im Amt und löste damit den deutschen Papst Benedikt XVI (✝95) ab. Joseph Ratzinger, wie der aus Bayern stammende Vorgänger mit bürgerlichem Namen hieß, erreichte zwar ein stolzes Alter von 95 Jahren, er trat aber bereits neun Jahre vor seinem Tod, an Silvester 2022, zurück. Der älteste Papst aller Zeiten war Leo XIII. – der Italiener verstarb laut Aufzeichnungen des Vatikans 1903 mit 93 Jahren.

Getty Images Papst Franziskus I. im Mai 2023

Getty Images Papst Benedikt XVI. im Mai 2011 in Venedig

