Xander zeigt Reue für sein "Make Love, Fake Love"-Verhalten

Antonia Hemmer (24) entschied sich im Finale von Make Love, Fake Love für Xander Stephinger. Der Reality-TV-Kandidat gaukelte ihr während der zweiten Staffel der Show vor, Single zu sein, obwohl er in einer Beziehung war. Aus heutiger Sicht versteht der Blondschopf, dass die Zuschauer damals nicht auf seiner Seite waren. "Ich würde nicht sagen, dass ich es bereue, aber das, was ich gemacht habe, war absolut nicht schön, und es entspricht auch gar nicht mir. Ich bin auch gar nicht so. Im echten Leben würde ich das nicht machen", stellt er im Promiflash-Interview klar.

"Make Love, Fake Love" basiert darauf, dass vergebene und alleinstehende Männer versuchen, eine Frau – in Xanders Fall Antonia – von sich zu überzeugen. Der Münchner macht deshalb im Gespräch mit Promiflash die Show mitverantwortlich für sein Verhalten. Allerdings erklärt er auch: "Die ganze Zeit zu lügen und jemandem etwas vorzuspielen, während man versucht, klar im Kopf zu bleiben... es ist schwierig."

Immerhin folgte eine gute Sache auf Xanders Ausflug ins Reality-TV: "Ich habe dadurch meine Freundin kennengelernt und bin das erste Mal Papa geworden", berichtet der Barkeeper gegenüber Promiflash. Gemeinsam mit der Influencerin Mrs. Lilly durfte er sich im Januar über die Geburt seiner Tochter Emma freuen. Nachdem die Schwangerschaft von vielen Komplikationen begleitet wurde, waren die frischgebackenen Eltern umso glücklicher, dass ihr Spross zwar drei Wochen zu früh, aber gesund auf die Welt gekommen war.

Antonia und "Make Love, Fake Love"-Xander

Xander Stephinger mit seiner Partnerin Lilly und ihrer Tochter Emma

