Xander Stephinger und Lillys Tochter Emma ist auf der Welt

Xander Stephinger schwebt im absoluten Babyglück. Der ehemalige Make Love, Fake Love-Teilnehmer plauderte im Juli des vergangenen Jahres aus, dass er und seine Partnerin Lilly erstmals Eltern werden. Nun verkündet die Reality-Bekanntheit auf Instagram zuckersüße Neuigkeiten: Xanders Tochter hat endlich das Licht der Welt erblickt! Neben einer Bilderstrecke, in der unter anderem zu sehen ist, wie Xander und Lilly stolz mit ihrer Tochter im Arm in die Kamera lächeln, verraten sie auch den Namen und das Geburtsdatum ihres kleinen Wunders: "14.01.2025. Du bist nun endlich da, kleine Emma."

Doch trotz der großen Freude über ihren kleinen Schatz schlägt die frischgebackene Mama auf Instagram auch ernste Töne an und verrät, dass die vergangenen Wochen alles andere als einfach waren. "Die letzten Wochen waren furchtbar, wir haben so gelitten. Ich konnte diesem kleinen Wesen in meinem Bauch kein schönes Zuhause mehr bieten. Wir hatten ständig hohes Fieber, kaum noch Fruchtwasser und der Bakterienwert in meinem Körper war hoch", resümiert Lilly. Schlussendlich sei den Ärzten nichts anderes übriggeblieben, als die Geburt einzuleiten. Doch nun sei endlich alles gut: "Xander und ich sind überglücklich, dass sie jetzt nun bei uns ist und wir ihr hier definitiv eine bessere Welt bieten können."

Die überraschenden Baby-News verkündete Xander im Juli auf Instagram – nur wenige Wochen, nachdem er seine neue Beziehung öffentlich gemacht hatte. Zu einem Schnappschuss, auf dem die Turteltauben mit einem Ultraschallfoto posierten, schrieben sie damals: "Kleines Wunder und großes Glück. Wir freuen uns so sehr, wenn wir dich kennenlernen dürfen." Doch die Schwangerschaft war für die werdende Mama alles andere als leicht – sie musste mehrfach ins Krankenhaus. "Seit mehr als zwei Wochen nehme ich schon nicht mehr am Leben teil. Ich gehe vom Bett ins Bad und wieder ins Bett. Zwischendurch teile ich mir die Tage mit Arztbesuchen und Krankenhausaufenthalten. Deswegen macht es mir auch nichts aus, meinen Tag morgen an Weihnachten wieder im Krankenhaus zu verbringen", erklärte sie Ende Dezember. Was ihr fehlte, verriet sie damals aber nicht.

Instagram / xander_stephinger Xander Stephingers Tochter Emma

Instagram / mrs.lilly___ Xander Stephinger mit seiner Freundin Lilly, November 2024

