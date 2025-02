Schauspieler wurde nach Berlinale mit Messer angegriffen

Samir Salim amüsierte sich auf einer Party der Berlinale, ehe er die Heimreise antrat. In dem Bus, in den der Schauspieler stieg, brach in Spandau ein Streit wegen eines Sitzplatzes aus. Samir wollte helfen und diesen schlichten – doch das Ganze artete aus und er wurde mit einem Messer angegriffen, wie seine Agentin Michaela Marmulla der Deutschen Presse-Agentur bestätigt. Der "Sonne und Beton"-Darsteller musste ins Krankenhaus gebracht und dort operiert werden.

Zunächst hatte es laut der zuständigen Polizei so ausgesehen, als wenn sich der Streit gelegt hätte. Doch anschließend sei ein Mann zurückgekommen und habe ein Messer gezückt. Der Angreifer verletzte Samir glücklicherweise nicht lebensgefährlich, aber erwischte ihn am Knie. Die Rettungskräfte vor Ort leisteten erste Hilfe und brachten ihn so schnell wie möglich in eine Klinik.

"Er hat Glück im Unglück gehabt", erklärte eine Agentin. Wann Samir das Krankenhaus verlassen darf, ist unklar. Der 24-Jährige habe nur helfen wollen. Laut seiner Managerin sei er ein "wahnsinnig netter und gutmütiger Mensch", der einfach nur einen Streit schlichten wollte.

Anzeige Anzeige

Instagram / samir030salim Samir Salim, "Sonne und Beton"-Darsteller

Anzeige Anzeige

Instagram / samir030salim Samir Salim, Schauspieler

Anzeige Anzeige