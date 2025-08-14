Laura macht ihrem Freund Nico Legat süße Liebeserklärung

Nico Legat (27) und seine Freundin Laura Schiffer sorgen derzeit für Herzklopfen bei ihren Fans. In einer Instagram-Story teilte Laura einen besonders innigen Moment mit ihrem Liebsten. Auf dem Bild sind die beiden eng umschlungen zu sehen, während sie zufrieden in die Kamera strahlen. Die romantische Botschaft unter dem Schnappschuss lässt keinen Zweifel an ihrer Zuneigung: "Weil ich dich genauso liebe, wie du bist. Damals und heute." Ein klarer Hinweis darauf, wie glücklich die beiden miteinander sind.

Laura, die offenbar kein Problem damit hat, ihre Gefühle öffentlich zu teilen, hat mit der liebevollen Nachricht einen weiteren Schritt gemacht, ihre Beziehung zu Nico auch mit seinen Anhängern zu feiern. Der Realitystar selbst wirkt auf den Fotos sichtlich entspannt und glücklich, was die Fans umso mehr daran glauben lässt, dass er in Laura sein großes Glück gefunden hat. Wann genau die Beziehung zwischen den beiden begann, bleibt zwar ihr Geheimnis, jedoch deutet alles darauf hin, dass sie sich derzeit in vollen Zügen genießen.

Der Reality-TV-Star, der als Sohn von Fußball-Legende Thorsten Legat (56) bekannt wurde, scheint mit Laura an seiner Seite wieder voll aufzublühen. Schon zuvor teilte er ein Bild, auf dem sie zusammen mit seinen Eltern zu sehen war. Laura, die auf den Fotos stets strahlend und entspannt wirkt, ist also nicht nur in Nicos Leben präsent, sondern auch schon im Kreis seiner Familie angekommen. Die frischen Liebesbeweise des Paares zeigen, dass die beiden voller Zuversicht in ihre gemeinsame Zukunft blicken.

Instagram / nico.legat Nico Legat mit seiner Freundin Laura, August 2025

Instagram / lauraaschiffer Laura Schiffer macht Nico Legat eine süße Liebeserklärung

Instagram / nico.legat Nico, Thorsten und Alexandra Legat und Nicos Freundin Laura

