Diesen Namen sollte Prinzessin Beatrice eigentlich tragen

Prinzessin Beatrice (37) feierte vor wenigen Tagen ihren 37. Geburtstag – ein Datum, an dem auch royale Familien gern in Erinnerungen schwelgen. So kam im Palast möglicherweise auch die Geschichte auf, der die Tochter von Prinz Andrew (65) und Sarah Ferguson (65) ihren klangvollen Vornamen verdankt. Der war nämlich so gar nicht von den stolzen Eltern angedacht, wie Mirror berichtet: Sie wollten ihre Tochter ursprünglich Prinzessin Annabel nennen. Doch als sie den Namen der damals amtierenden Königin Elizabeth II. (†96) vorstellten, zeigte die sich alles andere als begeistert: Sie hielt Annabel für zu modern und leger für ein Mitglied der britischen Königsfamilie. Stattdessen schlug die verstorbene Monarchin den Namen Beatrice vor, inspiriert von Queen Victorias jüngster Tochter.

Beatrices vollständiger Name lautet Beatrice Elizabeth Mary – eine besondere Hommage an ihre Großmutter, Königin Elizabeth II., und ihre Urgroßmutter Mary. Besonders an ihrer Namensgebung ist zudem, dass ihr voller Name erst zwei Wochen nach ihrer Geburt offiziell verkündet wurde. Bei ihrer Geburt im Jahr 1988 stand Beatrice an fünfter Stelle der britischen Thronfolge – aktuell befindet sie sich auf Platz neun. Ähnlich wie viele andere Nachkommen von Königin Elizabeth II. haben auch Beatrices Töchter, Sienna und Athena, den Namen Elizabeth als zweiten Vornamen, um die verstorbene Monarchin zu ehren.

Durch ihre Ehe mit Edoardo Mapelli Mozzi (41) gehört Beatrice nicht nur der britischen Königsfamilie an, sondern trägt zusätzlich den Titel einer Gräfin, der ihr durch die adelige Herkunft ihres Mannes verliehen wurde. Ihre Töchter tragen den italienischen Titel "nobile donna", was "edle Dame" bedeutet. Die Hochzeit des Paares im Jahr 2020 war eine intime Zeremonie mit nur 20 Gästen, da die Feierlichkeiten aufgrund der Corona-Pandemie stark reduziert werden mussten. Mit ihrer Familie führt Beatrice normalerweise ein eher zurückgezogenes Leben, doch überraschte zuletzt mit einem seltenen gemeinsamen Auftritt bei der Frauen-EM.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Beatrice im Juni 2025 in Ascot

Anzeige Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth im Jahr 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Beatrice und ihr Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi, Ostern 2025