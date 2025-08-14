Jannik Kontalis genervt von Scherzen zu seiner Kandidatur

Der Reality-TV-Darsteller Jannik Kontalis (29) will Oberbürgermeister von Mönchengladbach werden. Dass sich darüber ständig lustig gemacht wird, geht dem Content Creator so richtig gegen den Strich. In seiner Instagram-Story zeigt sich Jannik genervt von Kommentaren, die seine Ambitionen ins Lächerliche ziehen oder behaupten, sein Vorhaben sei nicht realisierbar. "Denkt ihr, dass wir dumm sind? Dass wir uns keine Gedanken darüber gemacht haben, ob das geht oder nicht?", fragt er empört.

Doch neben den kritischen Stimmen erhält Jannik offenbar auch viel Zuspruch. Der ehemalige Prominent getrennt-Teilnehmer erklärt in seiner Story, wie überrascht er gewesen sei, als er auf der Straße von mehreren Menschen angesprochen wurde, die ihm ihre Unterstützung zusicherten. Er erzählt von einer Begegnung mit einer älteren Dame, die ihm mit einem Lächeln und festem Entschluss ihre Stimme versprochen habe. Gerade solche Begegnungen scheinen ihn in seinem Vorhaben zu bestärken: "Es war richtig schön und süß, was ihr so gesagt habt."

Im Netz rechnete Jannik jedoch nicht nur mit den kritischen Stimmen rund um seine Oberbürgermeister-Kandidatur ab, er richtete auch ernste Worte an RTL. Jannik nahm in diesem Jahr zusammen mit seiner Ex-Freundin Yeliz Koc (31) an dem Format "Prominent getrennt" teil. Vergangene Folge sind die beiden rausgewählt worden – doch laut Jannik habe man viel zu wenig von ihm gesehen. "Ich finde es schade, dass echt viele superinteressante Gespräche auch vor allem euch als Zuschauer nicht gezeigt wurden", beklagte er sich in seiner Instagram-Story.

Anzeige Anzeige

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

RTL Jannik Kontalis, "Prominent getrennt"-Kandidat

Anzeige Anzeige

RTL Yeliz Koc und Jannik Kontalis bei "Prominent getrennt" 2025