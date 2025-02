Herzogin Meghan fand, dass Prinzessin Kate "zu brav" sei

Herzogin Meghan (43) und Prinzessin Kate (43) scheinen sich nie besonders nahegestanden zu haben, wie eine neue Biografie enthüllt. In dem Buch "Yes Ma'am: The Secret Life of Royal Servants" beschreibt Autor Tom Quinn, dass Meghan Kate vor allem als "zu brav" wahrgenommen habe. Laut Berichten aus dem Buckingham Palast habe Meghan gemeint, dass Kate "zu sehr ein Streber-Mädchen" sei und "zu eifrig versucht, es allen recht zu machen". Diese Wahrnehmung soll die Beziehung der beiden Frauen weiter erschwert haben, nachdem diese zunächst harmonisch schien.

Insidern zufolge seien Kate und ihr Mann Prinz William (42) anfangs von Meghans Auftreten begeistert gewesen, hätten sie sogar als "frischen Wind" bezeichnet. Doch die Begeisterung habe nicht lange gehalten. Meghans angeblich emotionale und direkte Art soll laut Quellen bei Kate und weiteren Royals zunehmend auf Unverständnis gestoßen sein. Die Spannungen hätten angeblich in einer viel diskutierten Auseinandersetzung vor Meghans Hochzeit gegipfelt, bei der Kate in Tränen ausgebrochen sein soll. Meghan berichtete später in einem Interview, dass es umgekehrt gewesen sei und Kate sich dafür entschuldigt habe.

Interessanterweise sind diese Vorgänge nicht die ersten, die einen Kontrast zwischen Meghan und Kate aufzeigen. Während Meghan mit ambitionierten Projekten wie ihrer Netflix-Show "With Love, Meghan" internationale Aufmerksamkeit sucht, bleibt Kate vor allem ihrer Rolle als zurückhaltende, aber pflichtbewusste Prinzessin treu. Meghan scheint sich gezielt von der zurückhaltenden und auf die Monarchie fokussierten Aura der britischen Royals distanzieren zu wollen. Ihre kreative Ader zeigte sie bereits durch ihren früheren Lifestyle-Blog "The Tig". Kate hingegen, die bewusst Tradition und Diskretion priorisiere, habe sich den Gepflogenheiten der Royals angepasst, wie Insider berichten. Die beiden Frauen verkörpern somit zwei sehr unterschiedliche Herangehensweisen an das Leben in der Öffentlichkeit.

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Kate und Herzogin Meghan

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry, Herzogin Meghan und Herzogin Kate

Anzeige Anzeige