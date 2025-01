Prinz William und Kate werden Meghans Show nicht ansehen

Herzogin Meghan (43) sorgt mit ihrem neuesten Netflix-Projekt "With Love, Meghan" schon vor dem Erscheinen für ordentlich Aufsehen. In der Show, die sich um Lifestyle und Kochen dreht, zeigt die ehemalige Schauspielerin eine neue Seite von sich – losgelöst von royalen Schlagzeilen und familiären Konflikten. Doch während Zuschauer weltweit der Premiere entgegenfiebern, bleibt der britische Palast offenbar gelassen. Laut eines Berichts des Fernsehsenders Fox News hätten Prinzessin Kate (43) und Prinz William (42) keinerlei Interesse, sich die Sendung anzusehen. Ein Insider, der dem Palast nahesteht, erklärte: "Meghan war eine Hintergrundfigur in einem Kapitel, das bereits abgeschlossen ist."

Obwohl die königliche Familie die neue Serie offiziell ignoriert, bedeutet das nicht, dass sie sie völlig unbeachtet lassen wird. Wie Royal-Expertin Kinsey Schofield gegenüber Fox News erklärte, sind Mitarbeiter von niedrigerem Rang beauftragt worden, die Show sorgfältig zu sichten, um die Kommunikationsabteilung über mögliche Inhalte zu informieren, die für den Palast von Belang sein könnten. Netflix plane Berichten zufolge keine Vorab-Screenings für den Palast, sodass die königlichen Beobachter die Show zeitgleich mit dem Rest der Welt sehen werden. Royal-Experte Richard Fitzwilliams erläuterte dem Sender, dass der Hof erleichtert sei über Herzogin Meghans Verzicht auf persönliche Attacken gegen das Königshaus in ihrer neuen Serie. Stattdessen widme sie sich mehr einem "oberflächlich prominenzorientierten Thema".

Für Meghan ist ihre Serie eine große Chance, sich nach beruflichen Rückschlägen in den vergangenen Jahren neu zu positionieren. Sowohl ihr Polo-Format als auch die Dokumentation rund um Harrys Engagement bei den Invictus Games konnten die Zuschauer nicht überzeugen. Die neue Show könnte nicht nur Meghans Karriere, sondern auch ihr öffentliches Image stärken, vor allem außerhalb des royalen Kontextes. Ihr Interesse an Lifestyle und Kulinarik ist kein Zufall: Bereits während ihrer Schauspielkarriere und als Betreiberin des Lifestyle-Blogs "The Tig" zeigte Meghan, dass sie ein Faible für kreative Projekte und genussvolle Themen hat.

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William, Prinz Harry und Herzogin Meghan, 2022

Netflix Herzogin Meghan und Mindy Kaling bei "With Love, Meghan"

