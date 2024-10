Die Musik half Shakira nach der Trennung von Ex Gerard Piqué

Sängerin Shakira (47) verarbeitet ihre Trennung von ihrem langjährigen Partner und spanischen Fußballstar Gerard Piqué (37) durch Musik. Nach elf gemeinsamen Jahren, in denen das Paar zwei Söhne – Milan (11) und Sasha (9) – bekam, trennte es sich im Jahr 2022. In einem Interview mit GQ Spain erklärte Shakira jetzt, dass sie erst mit dem Schreiben von neuer Musik wirklich mit dem Trauerprozess beginnen konnte. "Für viele Monate nach der Trennung war ich still, aber das Schreiben half mir, meine Trauer zu beginnen und zu heilen", sagte sie. Die Sängerin veröffentlichte kürzlich ihr erstes Album seit sieben Jahren mit dem Titel "Las Mujeres Ya No Lloran", zu Deutsch "Frauen weinen nicht mehr", das ihr in ihrem Heilungsprozess half.

Im Interview ließ die Sängerin auch tief in ihre veränderte Sicht auf die Liebe blicken. "Die Liebe eines Partners hat mich enttäuscht und meine Eigenheiten beeinflusst. Es ist unvermeidlich, zumindest im Moment, dass ich das Vertrauen in den anderen verloren habe", sagte sie. Trotz dieser Rückschläge schöpft Shakira neue Kreativität und scherzt: "Der Heilungsprozess ist lang. Das wird einige Alben dauern!" Die Trennung von Piqué war begleitet von Gerüchten über Untreue, die ein Jahr später aufkamen.

Das alles hinterließ tiefe Spuren bei Shakira. Im Juli 2024 verriet sie der Zeitschrift Rolling Stone, dass das empfundene Leid das bislang größte in ihrem Leben war. "Es fühlte sich an, als hätte jemand ein Loch in meine Brust gestochen", beschrieb sie ihre Erfahrung. Während dieser emotionalen Herausforderungen standen ihre Fans Shakira immer zur Seite, weshalb sich die Sängerin nun mit einer größeren Tour bedanken möchte. Die Grammy-Gewinnerin verschob die "Las Mujeres Ya No Lloran"-Welttournee von November 2024 auf Mai 2025. Aufgrund der großen Nachfrage werden nun große Stadionkonzerte in den USA stattfinden, ergänzt durch zusätzliche Termine.

Getty Images Gerard Piqué und Shakira im Jahr 2015

Getty Images Shakira bei der Release-Party ihres Albums "Las Mujeres Ya No Lloran"

