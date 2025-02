Netflix-Star Kim Sae-ron ist mit nur 24 Jahren verstorben

Es sind traurige Nachrichten aus der Film- und Serienwelt: Die südkoreanische Schauspielerin Kim Sae-ron (✝24) ist gestorben. Die "Bloodhounds"-Bekanntheit wurde am Sonntag leblos in ihrem Zuhause im Stadtteil Seongsu-dong in Seoul aufgefunden. Eine Freundin von Kim fand sie tot auf und alarmierte die Polizei. Laut der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap konnten die Behörden bislang keine Hinweise auf Fremdeinwirkung feststellen. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen laufen allerdings noch. Kim wurde nur 24 Jahre alt.

In den letzten Jahren hatte sich die Schauspielerin aus dem Rampenlicht zurückgezogen, nachdem sie im Mai 2022 wegen Trunkenheit am Steuer von der Polizei erwischt wurde. Damals verursachte sie in Seoul einen Unfall, bei dem sie in eine Leitplanke und in mehrere Bäume fuhr und für eine kurze Zeit das Stromnetz lahmlegte. Für dieses Vergehen wurde sie 2023 zu einer Geldstrafe von umgerechnet etwa 14.500 Euro verurteilt. Ein Versuch, durch ein Theaterprojekt wieder Fuß im Showgeschäft zu fassen, scheiterte ebenfalls. Ihr Comeback feierte Kim schließlich in der Netflix-Serie "Bloodhounds".

Kim begann ihre Karriere im Alter von neun Jahren und konnte schon im zarten Alter mit ihrem Talent überzeugen. Für ihre Rolle in "A Brand New Life", in dem sie ein Waisenmädchen spielte, erntete sie internationales Lob. Auch der Thriller "The Man from Nowhere" machte sie zu einem der gefragtesten Talente Südkoreas. Privat beschrieb sie sich in Interviews als eher zurückhaltend und betonte, wie wichtig ihr Familie und enge Freunde seien. Das berichtet unter anderem People.

Getty Images Kim Sae-ron im Mai 2014

Instagram / kim_sae.ron_ Kim Sae-ron im Mai 2020

