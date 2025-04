Kim Bo Ra schreibt rührenden Brief an Kim Sae-ron (†)

Kim Bo Ra, bekannt für ihre Rollen in koreanischen Filmen und Serien, hat ihrer verstorbenen Freundin Kim Sae-ron (✝24) auf bewegende Weise Tribut gezollt. Am 5. April teilte sie auf ihrem Social-Media-Account einen Brief an die im letzten Monat verstorbene Schauspielerin. In ihrem rührenden Schreiben erinnerte sich Kim an die Anfangszeiten ihrer Freundschaft: "Du warst elf, ich war 16, als wir uns bei einem Casting kennenlernten. Du warst so fasziniert von mir und konntest gar nicht aufhören, mit mir zu reden." Mit persönlichen Worten und einem liebevollen Spitznamen, "Joron", verabschiedete sie sich von ihrer Freundin.

Ihr emotionales Posting beinhaltete zudem eine Anekdote über die gemeinsame Jugendzeit: Die verstorbene Kim liebte es, Briefe zu erhalten, weshalb ihre Freundin ihr nicht nur zu Geburtstagen, sondern auch zwischendurch handgeschriebene Nachrichten oder Textnachrichten schickte. "Du warst die Jüngste und hast die Kälte gehasst", schrieb sie weiter und fügte einen fürsorglichen Rat hinzu: "Jetzt bitte, iss erst, bevor du redest." Ein kurzer Videoclip, den sie in dem Post teilte, zeigte die beiden Schauspielerinnen in einem jungen Alter – mit der gleichen Haarfarbe und spürbarer Vertrautheit.

Kim hatte früh in ihrer Karriere internationale Anerkennung gefunden, etwa durch ihre Rollen in "A Brand New Life" und "The Man from Nowhere", bevor sie durch ihre Netflix-Serie "Bloodhounds" erneut ins Rampenlicht trat. In den letzten Jahren war es jedoch ruhig um sie geworden, nachdem sie wegen eines Autounfalls unter Alkoholeinfluss verurteilt worden war. Ihr plötzlicher Tod erschütterte nicht nur ihre Fans, sondern warf auch ein neues Licht auf die persönlichen Herausforderungen, denen sie gegenüberstand. Kims liebevoller Abschied erinnert daran, wie facettenreich und zugleich tragisch ihr Leben war.

ActionPress Kim Sae-ron im Dezember 2017

Getty Images Kim Sae-ron, Mai 2014

