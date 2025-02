Kim Sae-ron (†24) hinterlässt gigantischen Schuldenberg

Die südkoreanische Schauspielerin Kim Sae-ron (✝24), die am 16. Februar im Alter von nur 24 Jahren Suizid beging, hinterlässt nicht nur eine große Lücke in ihrem familiären Umfeld, sondern auch immense finanzielle Schulden, wie jetzt bekannt wurde. Besonders betroffen sei ihr ehemaliges Management, dem die Schauspielerin zuletzt über 500.000 Euro geschuldet haben soll, wie Allkpop berichtet. Grund dafür seien Schadenersatzforderungen und Vertragsstrafen, die nach einem von ihr verursachten Autounfall im Mai 2022 entstanden sind. Damals soll Kim unter Alkoholeinfluss einen Stromtransformator gerammt haben, was zu einem großflächigen Stromausfall führte. Seither kämpfte die Schauspielerin Berichten zufolge nicht nur mit den finanziellen Konsequenzen, sondern auch mit einem stark angeschlagenen Image in der südkoreanischen Filmbranche.

Nach Ablauf ihres Vertrags mit ihrem ehemaligen Management hatte Kim offenbar noch versucht, die Schulden abzuzahlen. Während dieser Zeit habe sie sogar Aushilfsjobs in Cafés und bei Schauspielschulen angenommen, jedoch konnte sie ihre täglichen Ausgaben damit kaum decken, so die von Allkpop zitierten Insider. Das Management habe zuletzt rechtliche Schritte in Betracht gezogen, jedoch sei Kim diesen zuvorgekommen.

Kim eroberte schon als Kind die südkoreanische Schauspielszene im Sturm: In Filmen wie "Ein ganz neues Leben" (2009) und "The Man from Nowhere" (2010) konnte sie ihr außergewöhnliches Talent unter Beweis stellen. Mit einer viel gelobten Leistung in dem historischen Drama "Snowy Road" (2015) etablierte sie sich schließlich als eine der vielversprechendsten Schauspielerinnen ihrer Generation und strahlte auch danach in unterschiedlichen Folgeprojekten. So hatte sie sich im Mai 2022 gerade den Dreharbeiten für die Netflix-Erfolgsserie "Bloodhounds" gewidmet, als sich jener folgenschwere Autounfall ereignete, der sich rückblickend als tragischer Wendepunkt entpuppte. Kims Beerdigung ist für den 19. Februar angesetzt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kim Sae-ron im Mai 2014

Anzeige Anzeige

Instagram / kim_sae.ron_ Kim Sae-ron im Mai 2020

Anzeige Anzeige

Anzeige