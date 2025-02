Prinzessin Iman von Jordanien ist erstmals Mutter geworden

Prinzessin Iman von Jordanien und ihr Ehemann Jameel Thermiotis sind zum ersten Mal Eltern geworden. Diese freudige Nachricht wurde von Imans Mutter, Königin Rania von Jordanien, auf Instagram verkündet. In ihrem Beitrag teilt sie private Krankenhausbilder, die das Paar sowie König Abdullah (63) und Königin Rania zeigen, wie sie die kleine Tochter in ihren Armen halten. Die royale Familie enthüllt zudem auch den Namen des Babys: Die Kleine heißt Amina. "Meine geliebte Iman ist jetzt Mutter. Wir sind dankbar und überglücklich, Amina, den neuesten Segen unserer Familie, kennenzulernen", schreibt die stolze Großmutter zu den rührenden Bildern.

Die zahlreichen Fans der jordanischen Königsfamilie zeigen sich in den sozialen Medien völlig begeistert über die erfreuliche Neuigkeit. Etliche Follower hinterlassen ihre Glückwünsche unter dem Post. So finden sich in dem Kommentarbereich liebevolle Zeilen wie "Die besten Großeltern der Welt, Glückwunsch!" und "Herzlichen Glückwunsch – das ist der beste Start ins neue Jahr!". Erst im Januar verkündete das glückliche Paar die Schwangerschaft mit einem süßen Babybauchfoto auf Social Media, was bereits da zu Euphorie unter ihren Anhängern führte.

Im März 2023 gaben sich Iman und Jameel das Jawort in einer romantischen Zeremonie im Beit Al Urdun Palast in Amman. Die Braut strahlte in einem eleganten Kleid von Dior und trug ein funkelndes Chaumet-Diadem, das ihren Schleier hielt. Die Feier fand im engsten Kreis der Familie statt, wobei König Abdullah und die beiden Brüder der Braut, Kronprinz Hussein und Prinz Hashem, als Zeugen fungierten. Königin Rania würdigte die Hochzeit damals mit rührenden Worten auf Instagram: "Iman, ich bete, dass dieses neue Kapitel in deinem Leben dir genauso viel Freude, Liebe und Lachen bringt, wie du uns gebracht hast."

Instagram / queenrania Prinzessin Iman von Jordanian und ihr Ehemann Jameel Alexander Thermiotis im Januar 2024

Instagram / queenrania Königin Rania und König Abdullah im Januar 2025

