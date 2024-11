Königin Rania von Jordanien begeistert in rotem Glamour-Look

Mit diesem Look zog Königin Rania von Jordanien alle Blicke auf sich! Am Montag erschien die Royal zur Eröffnung der ersten ordentlichen Sitzung des 20. Parlaments in Amman in einem knallroten Wow-Look. Sie entschied sich für einen scharlachroten A-Linienrock von Altuzzara und ein dazu passendes "Georgette"-Oberteil von Valentino (92), das mit einem Schleifenschal am Hals und kurzen Puffärmeln sowohl Eleganz als auch eine gewisse Leichtigkeit ausstrahlt. Dazu kombinierte die Beauty cremefarbene, spitze High Heels und eine gleichfarbige Handtasche der Marke Chloé.

In ihrem Glamour-Look kommt besonders die sportliche Figur der Königin zum Vorschein. Um diese zu halten, legt sich die Frau von König Abdullah (62) auch mächtig ins Zeug. Eine strenge Routine aus intensiver Fitness und einer gesunden Ernährung sei das A und O, will die spanische Zeitung Semana erfahren haben. So gehe Rania regelmäßig Kickboxen, Joggen, zum Pilates und Yoga. Der sportliche Ausgleich habe für die 54-Jährige in ihrem Alltag als Monarchin und Mutter eine hohe Priorität.

Abseits ihres modischen Sinns ist Königin Rania vor allem für ihr humanitäres Engagement bekannt. Sie setzt sich leidenschaftlich für Bildungsinitiativen, Frauenrechte und soziale Gerechtigkeit ein. Mit König Abdullah II. ist sie seit 1993 verheiratet, und gemeinsam haben sie vier Kinder: Prinzessin Iman, Prinzessin Salma, Prinz Hashem und Kronprinz Hussein (30). Seit wenigen Monaten ist Rania nun auch stolze Oma. Sohn Hussein und seine Frau Prinzessin Rajwa (30) begrüßten im vergangenen August ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs.

Getty Images Königin Rania von Jordanien und König Abdullah II.

Instagram / alhusseinjo Königin Rania mit ihrem Sohn Hussein und ihrer Schwiegertochter Rajwa

