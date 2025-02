König Abdullah erholt sich gut nach seiner Leistenbruch-OP

König Abdullah (63) unterzog sich am Dienstag einer Operation, nachdem er sich die Leiste gebrochen hatte. Diese Nachricht versetzte die Unterstützer des jordanischen Monarchen in Sorge, doch nun verkündet der königliche Hof gute Neuigkeiten. "Seine Majestät wurde nach dem einfachen Eingriff aus dem Krankenhaus entlassen und wird am Mittwoch seinen Tagesablauf wieder aufnehmen. Der Königliche Haschemitische Hof wünscht Seiner Majestät weiterhin gute Gesundheit und Wohlergehen", hieß es in der Mitteilung. Demnach wird erwartet, dass sich der Ehemann von Königin Rania innerhalb der nächsten Wochen vollständig erholen wird.

Neben der Operation machten die jordanischen Royals zuletzt mit Baby-News Schlagzeilen. Am 16. Februar freuten sich Abdullah und Rania über die Geburt ihres zweiten Enkelkindes: Prinzessin Iman, die älteste Tochter des Paares, brachte ihre Tochter Prinzessin Amina zur Welt. Zu diesem Anlass teilte die stolze Oma rührende Familienfotos auf Instagram, die die Familie bei ihrem ersten gemeinsamen Treffen mit dem Neugeborenen im Krankenhaus zeigten.

Abdullah und Rania traten 1993 vor den Altar und haben mittlerweile vier Kinder: Neben Prinzessin Iman machen Prinzessin Salma, Prinz Haschem und Kronprinz Hussein (30) ihr Glück perfekt. Die Familie zeigt sich gerne nahbar, und vor allem die Königin teilt regelmäßig private Einblicke in das Leben der royalen Familie über ihre Social-Media-Kanäle. Nach der Geburt ihrer Enkeltochter Amina postete sie ein niedliches Bild, auf dem sie mit der Kleinen kuschelte und schrieb dazu: "So viel Niedlichkeit in meinen Armen."

Instagram / alhusseinjo Kronprinz Hussein von Jordanien mit Tochter Amina und Jameel Alexander Thermiotis mit Tochter Iman

Getty Images König Abdullah und Königin Rania in London, September 2022