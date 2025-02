Jordanischer König Abdullah hatte kleine Leistenbruch-OP

König Abdullah (63) von Jordanien musste sich einer Operation unterziehen. Wie der königliche Hof am Dienstag, dem 18. Februar 2025, bekannt gab, sei der 63-jährige Monarch in der King Hussein Medical City wegen eines Leistenbruchs operiert worden. Der Eingriff wurde als "klein" bezeichnet, weitere Details zur Behandlung machte der Palast jedoch nicht öffentlich. Die Nachricht kommt nur zwei Tage nach erfreulichen Familiennews: Am Sonntag wurde bekannt, dass Abdullahs Tochter Prinzessin Iman ihr erstes Kind, eine Tochter namens Amina, gesund zur Welt gebracht hat.

Es ist nicht das erste Mal, dass der jordanische Monarch aus gesundheitlichen Gründen im Fokus steht. Bereits in der Vergangenheit unterzog sich Abdullah medizinischen Behandlungen, doch stets kehrte er schnell zu seinen Pflichten als König zurück. Die King Hussein Medical City, benannt nach seinem Vater König Hussein, ist eines der renommiertesten Krankenhäuser des Landes und wird oft für die Versorgung der königlichen Familie genutzt. Berichten zufolge steht Abdullah während seines Aufenthalts weiterhin in Kontakt mit seinen Beratern, um den reibungslosen Ablauf der Regierungsarbeit sicherzustellen.

König Abdullah regiert Jordanien seit nunmehr 25 Jahren. Er trat 1999 nach dem Tod seines Vaters Hussein den Thron an. Neben seiner politischen Rolle ist er für seine Liebe zur Familie und seine nahbare Art bekannt. Der Vater von vier Kindern hat in Interviews oft betont, wie wichtig ihm sein familiärer Zusammenhalt sei. Besonders zu seiner ältesten Tochter Iman pflegte er stets eine enge Beziehung. Die freudige Geburt seiner Enkelin Amina dürfte daher gerade in dieser gesundheitlich stressigen Zeit ein Lichtblick für den Monarchen sein.

Anzeige Anzeige

Getty Images König Abdullah II. September 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / queenrania Königin Rania und König Abdullah im Januar 2025

Anzeige Anzeige