Königin Rania verkündet stolz: Ihre Tochter Iman wird Mama

Die jordanische Königsfamilie feiert großen Familienzuwachs: Prinzessin Iman und ihr Mann Jameel Thermiotis erwarten ihr erstes Kind. Auf einem kürzlich veröffentlichten Instagram-Foto zeigt sich die Tochter von Königin Rania und König Abdullah erstmals mit einem sichtbaren Babybauch und sorgt für Begeisterung innerhalb und außerhalb des Königshauses. "Beides liegt mir am Herzen, aber das kommende ist kostbarer. Zwei sind ein Paar, drei sind ein Segen", schwärmt ihre Mutter Rania.

Ganz Jordanien freut sich mit der Familie, die in den letzten Monaten viele besondere Ereignisse erleben durfte – darunter auch Hochzeiten und Verlobungen. "Wie schön es ist, wenn sich der Kreis der Liebe in der Familie Ihrer Majestät und Majestät des Königs erweitert", "Möge Gott sie in Sicherheit bringen" oder "Mashallah, herzlichen Glückwunsch", lauten nur einige der zahlreichen Nachrichten in der Kommentarspalte.

Die freudige Nachricht kommt nur wenige Wochen, nachdem Kronprinz Hussein und seine Frau, Prinzessin Rajwa (30), ihre eigene Tochter auf der Welt willkommen hießen – und Königin Rania somit zur stolzen Großmutter machten. Schon im August, als ihr Enkelkind geboren wurde, beschrieb sie ihre neue Rolle rührend. "Iman, du hast mein Herz schon erobert. Unsere Familie war noch nie so glücklich", erklärte die Regentin auf Social Media.

Instagram / queenrania Prinzessin Iman von Jordanian und ihr Ehemann Jameel Alexander Thermiotis im Januar 2024

Getty Images Königin Rania von Jordanien im September 2021

