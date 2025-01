Melania Trump und Königin Rania treffen sich in Florida

Königin Rania von Jordanien und Melania Trump (54), die zukünftige First Lady der Vereinigten Staaten, haben sich am Donnerstag in Palm Beach, Florida, zu einem besonderen Treffen versammelt. Gastgeberin Melania lud die jordanische Monarchin ein, um über gemeinsame Anliegen zu sprechen: das Wohl von Kindern und den Zugang zu hochwertiger Bildung. In einer Aufnahme des Treffens machte Königin Rania in einem dunklen Kleid eine gute Figur, während Melania in einem ärmellosen, cremefarbenen Outfit bezauberte. "Es war eine Freude, mich gestern mit der zukünftigen First Lady der USA, Melania Trump, in Florida wiederzusehen", kommentierte die Prinzgemahlin auf Instagram den Beitrag.

Das Treffen fand nur wenige Tage vor der Amtseinführung von Donald Trump (78) statt, der bald als 47. Präsident der Vereinigten Staaten in das Weiße Haus einziehen wird. Es war das dritte offizielle Zusammentreffen der beiden Frauen. Zuvor hatten Rania und Melania unter anderem bei einem Besuch im Weißen Haus 2018 die Gelegenheit, sich auszutauschen. Melania teilte damals ihren Eindruck auf Social Media mit: "Ein großartiger Besuch mit dem König und der Königin von Jordanien. Mein Mann und ich waren froh, die beiden wieder im Weißen Haus begrüßen zu können." Ein Jahr zuvor hatten die beiden Frauen in einer Schule in Washington D.C. gemeinsam bei einer Diskussionsrunde mit Schülern und Eltern über Bildungsthemen gesprochen.

Am 20. Januar wird die Amtseinführung von Melanias Mann, Donald, in Washington stattfinden. Die Wiederwahl ihres Mannes bedeutet auch für Melania Veränderung: Unter anderem wird das Ehepaar wieder ins Weiße Haus einziehen. Fans von Melania können diesen Prozess schon bald in einer neuen Dokumentation mitverfolgen. Amazon Prime begleitet die Mutter eines Sohnes nämlich derzeit in ihrem Alltag. "Es geht um den Umzug, das Packen, das Einrichten des Büros der First Lady und wie man aus dem Weißen Haus ein Zuhause macht. Die Leute wissen gar nicht, was alles dazugehört", gab Melania vorab bei Fox News Einblicke über den Inhalt der Doku.

Anzeige Anzeige

Getty Images Königin Rania von Jordanien und Melanie Trump, 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Donald Trump und Melania Trump, November 2024

Anzeige Anzeige