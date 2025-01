So schön strahlt Königin Rania an Abdullahs Geburtstag

Königin Rania von Jordanien weiß eben, wie es in Sachen Mode geht – besonders zu wichtigen Anlässen. Und heute war so einer: Ihr geliebter Mann König Abdullah feiert seinen 63. Geburtstag. Zu diesem Anlass teilt die Royal einen Schnappschuss von sich und ihrem Gatten auf Instagram. Darauf strahlt Rania in einem knalligen gelben Kleid, zu dem sie die passenden Pumps und eine Handtasche mit Blumenmuster kombiniert. Mit einem natürlichen Make-up sowie goldenen Accessoires rundete sie ihren Geburtstagslook ab. Zudem hinterließ sie ihrem Mann noch kurze, aber vielsagende Worte. "Alles Gute zum Geburtstag. Du bedeutest uns die Welt", schreibt Rania schlichtweg.

Rania und Abdullah sind seit 21 Jahren verheiratet – bei ihnen war es offenbar Liebe auf den ersten Blick. Die beiden lernten sich 1993 bei einem Dinner kennen und verlobten sich gerade einmal zwei Monate später. Nur zwei weitere Monate später, am 10. Juni, feierten sie auch schon im Zahran-Palast in Amman eine romantische Hochzeit. Die beiden haben vier gemeinsame Kinder: Kronprinz Hussein (30), Prinzessin Iman, Prinzessin Salma und Prinz Hashem. Letzterer erblickte im Jahr 2005 am Geburtstag seines Vaters das Licht der Welt und feiert somit ebenfalls seinen Geburtstag. "Herzlichen Glückwunsch, mein liebster Hashem", schwärmt Rania ebenfalls auf Instagram zu einem süßen Foto mit ihrem Nesthäkchen.

In der jordanischen Königsfamilie gilt besonders Rania als Aushängeschild – was wohl vor allem an ihrem Aussehen liegt, für das die 54-Jährige stets viele Komplimente bekommt. Doch dahinter steckt auch harte Arbeit. Laut der spanischen Zeitung Semana ist ihre tägliche Beauty- und Fitnessroutine sehr streng. So soll sich Rania mit Yoga, Pilates, Kickboxen und Joggen optisch in Form halten – zudem achtet sie auf eine gesunde, ausgewogene Ernährung. Der sportliche Ausgleich gibt ihr viel Kraft, um als Monarchin und Mutter von vier Kindern funktionieren zu können.

Instagram / queenrania Königin Rania von Jordanien und ihr Sohn Hashem

Getty Images Königin Rania von Jordanien im September 2022

