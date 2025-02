Sarah Connor verrät privates Ritual mit ihrem Mann Florian

Sarah Connor (44) kehrt fast fünf Jahre nach ihrer letzten deutschen Single mit einem neuen Song zurück. Die aktive Tierschützerin gewährt mit diesem einen ganz persönlichen Einblick in ihr Leben mit ihrem Mann Florian Fischer (50). In ihrer Single "Heut' ist alles gut" verarbeitet die Sängerin emotionale Momente und spricht über Liebe und Dankbarkeit. Das Stück, das passend zum Valentinstag veröffentlicht wurde, beschreibt Phasen, in denen ihr die Welt überwältigend erscheint und sie mit ihrem Partner Trost findet. "Wenn mir die Welt zu viel wird, will ich einfach nur in seinen Arm, dann ist alles gut", erklärte Sarah im Gespräch mit der Bild. Auch ein besonderes nächtliches Ritual des Paars hat in die Lyrics des Songs Einzug gehalten.

Die Sängerin verriet weiter, dass ihr Mann ihr vorliest, wenn sie nachts nicht zur Ruhe kommt. In solchen stressigen Zeiten findet sie oft nur schwer Schlaf, doch mit Florian an ihrer Seite wird selbst das zur Zweisamkeit. "Sobald mein Mann mir vorliest, kann ich mich sofort entspannen und schlafe ein wie ein Baby. Es ist das wohl liebevollste Ritual zwischen uns", erzählt Sarah im Interview. Nicht nur in ihrem Song, sondern auch in ihrer Erziehung setzt die Künstlerin klare Akzente. Für ihre vier Kinder, Tyler Terenzi (21), Summer Terenzi (18), Jax Llewyn (geboren 2017) und Delphine Malou Fischer (geboren 2011), hat sie strikte Regeln aufgestellt: Kein Handy am Esstisch, kein TikTok oder andere soziale Medien vor dem 16. Geburtstag und Videospiele nur am Wochenende, wenn alle Hausaufgaben beendet sind. Sarah sagt, sie würden einfach viel als Familie unternehmen und auch oft Spieleabende machen.

Florian, ehemaliges Mitglied der Boyband "The Boyz", steht Sarah seit Jahren eng zur Seite und unterstützt sie nicht nur privat, sondern auch beruflich als Manager. Die beiden sind seit 2010 ein Paar und seit 2013 verheiratet. Sarah, die aus einer musikalischen Familie stammt und in Deutschland zu den erfolgreichsten Sängerinnen gehört, war von 2004 bis 2010 mit Marc Terenzi (46), Sänger und Vater ihrer ersten beiden Kinder, verheiratet. Im Rückblick auf diese turbulente Zeit betonte sie immer wieder, wie wichtig ihr ein harmonisches Familienleben sei. Auszeiten in den eigenen vier Wänden seien ein zentraler Bestandteil, um die Balance zwischen Karriere und Familie zu halten. Mit ihrem neuen Song erinnert sie nicht nur an die Kraft der Liebe, sondern gewährt ihren Fans auch einen außergewöhnlich intimen Blick auf ihr Leben.

Instagram / lvlv.mvsic Sarah Connor und ihre Familie, Dezember 2024

Getty Images, ActionPress Collage: Sarah Connor und Marc Terenzi

