Keine Krise: Sarah Connor turtelt verliebt mit Mann Florian

Sarah Connor (45) sorgt mit ihren jüngsten Instagram-Posts für Klarheit. Nachdem zuletzt Spekulationen über eine mögliche Ehekrise bei der Sängerin und ihrem Ehemann Florian Fischer (50) die Runde gemacht hatten, präsentiert sich das Paar nun verliebt wie eh und je. In einem emotionalen Beitrag teilt Sarah ein Foto, auf dem sie ihrem Mann in einem aufsehenerregenden gelben Abendkleid tief in die Augen schaut. Ein weiteres Bild zeigt die beiden in einer innigen Umarmung vor einem romantischen Sonnenuntergang, während sie sich küssen. Begleitet wird der Post von einer Songzeile aus ihrem neuen Album: "Alles, was ich weiß, ist, meine Liebe für dich ist tief wie das Meer…"

Zu den Gerüchten um eine vermeintliche Krise kam es, nachdem Sarah in letzter Zeit in Interviews und Social-Media-Posts über Themen wie Monogamie und die Herausforderungen von Langzeitbeziehungen sprach. Im Rahmen ihrer Album-Promotion hatte sie von einem "Wunsch nach mehr Leichtigkeit und wilden Nächten" gesprochen. Auch ein kryptischer Social-Media-Beitrag mit Zeilen aus ihrem Song "Ich liebe dich", in dem sie ihre Liebe zu ihrem Mann zwar bekundete, jedoch von "Komplikationen" sprach, hatte die Gerüchteküche weiter angeheizt. Doch mit ihrem neuesten Post scheint die Sängerin klarstellen zu wollen, dass sie und Florian trotz aller Herausforderungen ihrer Beziehung noch immer tief verbunden sind.

Florian Fischer, der früher Mitglied der Boyband The Boyz war, ist seit 2010 an Sarahs Seite. Gemeinsam haben sie zwei Kinder und führen neben der Ehe auch eine berufliche Partnerschaft, da Florian Sarahs Manager ist. Die Sängerin selbst hat insgesamt vier Kinder aus ihren Beziehungen. In Interviews betont sie regelmäßig, wie wichtig Familie und ehrliche Kommunikation für sie sind.

Instagram / sarahconnor Sarah Connor und Florian Fischer

Instagram / sarahconnor Florian Fischer und Sarah Connor, Juli 2025

Instagram / sarahconnor Sarah Connor und Florian Fischer im März 2024