Sarah Connor gründet Schutz-Organisation für Iberische Orcas

Sarah Connor (44) stellte schon mit unterschiedlichen Aktionen unter Beweis, dass ihr Herz für den Tierschutz schlägt. Nun geht die Sängerin noch ein Stück weiter: Zusammen mit dem Tier- und Meeresschützer Janek Andre hat sie die Iberian Orca Guardians Foundation gegründet – eine Organisation, die sich für den Schutz und Erhalt der stark vom Aussterben bedrohten Meerestiere einsetzt. "Unsere Mission ist es, die Orcas zu schützen und das Bewusstsein für die Herausforderungen zu schärfen, denen sie gegenüberstehen", heißt es auf der offiziellen Website der Organisation.

Vergangenen Monat beteiligte sich die "From Sarah With Love"-Sängerin an einer großen Protestaktion in Berlin-Mitte. Um auf das Leiden von Meerestieren in Gefangenschaft aufmerksam zu machen, ließ sich die Musikerin selbst in ein menschengroßes Aquarium einsperren. Ziel der Protestaktion war das deutschlandweite Reiseunternehmen TUI, welches laut einer Pressemitteilung von Peta nach wie vor Zoos unterstützen soll, "in denen Orcas und Delfine gefangen gehalten werden".

Der Schutz der Meeressäuger ist ein echtes Herzensprojekt für die Blondine. Die Schwester von Anna-Maria Ferchichi (43) ist damit nicht nur ihren zwei Kindern Summer (18) und Tyler (20) ein Vorbild, auch ihr Ex-Mann Marc Terenzi (46) ist mächtig beeindruckt von dem Einsatz des Popstars. "Ich wünschte, ich könnte da sein, um dich zu unterstützen. Ich bin stolz auf dich, dass du das Richtige tust", hinterließ er ihr liebevolle Worte unter einem Instagram-Beitrag, in dem Sarah Aktivisten für eine Demonstration zugunsten des Tierschützers Paul Watson zusammentrommelte.

Anzeige Anzeige

Peta Sarah Connor bei einer Peta-Protestaktion im Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / DBClbaZIdCK Sarah Connor, Sängerin und Tierschutzaktivistin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige