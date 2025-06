Darum wird Sarah Connor traurig beim Gedanken an ihre Kinder

Sarah Connor (44) hat kürzlich einen emotionalen Moment mit ihren Fans geteilt, als sie auf Instagram die Sehnsucht nach ihren älteren Kindern Tyler (21) und Summer (18) offenbarte. Tyler und Summer leben inzwischen in Großbritannien, während ihre jüngeren Geschwister Delphine Malou (13) und Jax Llewyn (8) noch bei ihrer Mutter und deren Ehemann Florian Fischer (50) wohnen. Unter einem Kindheitsfoto ihrer beiden ältesten Kinder schrieb die Sängerin: "An manchen Tagen überkommt mich ein überwältigendes Gefühl von Trauer, dass diese Zeit, als sie so klein und wild und anstrengend, aber immer ganz nah bei mir waren, vorbei ist." Diese Gedanken begleiten einen ihrer Songs, der eben dieses Loslassen thematisiert.

Der Song "Warum hat mir keiner gesagt?" scheint dabei ihre eigenen Gefühle treffend zu beschreiben. In dem Lied singt sie vom unvermeidlichen Moment, in dem Kinder erwachsen werden und ihren eigenen Weg gehen. Trotz dieses Schmerzes betonte sie, wie stolz sie auf Tyler und Summer sei. Über die Einrichtung eines Zuhauses auf Distanz sprach sie nicht direkt, doch ihre Worte ließen keinen Zweifel daran, dass sie die räumliche Trennung emotional bewegt. Gedanklich und musikalisch schwelgt sie dabei in Erinnerungen an die aufregende und manchmal anstrengende Zeit, als all ihre Kinder noch um sie herum waren.

Abseits ihrer Mutterrolle blickt Sarah jedoch auf eine erfüllte Ehe mit Florian, mit dem sie in ruhigen Momenten Zeit als Familie genießt. Seit 15 Jahren sind die beiden verheiratet, und Sarah hat wiederholt betont, wie viel Stabilität und Zufriedenheit sie in dieser Beziehung gefunden hat. Trotz ihres bewegten beruflichen Lebens und des Trubels um ihre Karriere hat sich die Sängerin ein Umfeld geschaffen, das ihr sowohl Raum für ihre nostalgischen Momente als auch für eine glückliche Gegenwart gibt. Florian unterstützt sie dabei, was sie als ihre Familie sieht, mit viel Hingabe.

Instagram / summerterenzi Sarah Connor mit ihrer Tochter Summer

Getty Images Florian Fischer und Sarah Connor, Musiker

