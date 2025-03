Seit 17 Jahren verheiratet: Das ist Hans Sigls Ehegeheimnis

Hans Sigl (55), bekannt aus der Serie Der Bergdoktor, gewährte im Gespräch mit Gala spannende Einblicke in sein Privatleben. Seit 17 Jahren ist der Schauspieler glücklich mit seiner Frau Susanne verheiratet und hat verraten, was ihre Beziehung so stark macht. "Ich finde, Streit ist ein erhöhtes Maß an Auseinandersetzung. Dem gehen wir nicht aus dem Weg", erklärte Hans im Interview. Gerade das offene und konstruktive Diskutieren stärke ihre Bindung.

Hans, der aus einer früheren Beziehung einen leiblichen Sohn hat und auch eine Stieftochter in sein Leben integrierte, schätzt die Nähe zu seiner Familie sehr. Gemeinsam mit Susannes zwei Söhnen bilden sie eine Patchwork-Familie, die er als großes Glück betrachtet. Auch Dankbarkeit spielt eine entscheidende Rolle in seinem Alltag, wie er erklärt: "Dass man gesund ist, dass man das tun kann, was man tun will. Da hab ich großes Glück, dass ich meinen Beruf ausüben kann." Mit seinem Job, der ihm mehr Berufung als Arbeit ist, und der Harmonie in seiner Familie scheint der 55-Jährige vollkommen zufrieden zu sein.

Doch nicht nur im zwischenmenschlichen Bereich zeigt sich Hans offen und reflektiert – auch in seinem Alltag hat er einige besondere Angewohnheiten. So verriet er ein kurioses Morgenritual, bei dem er sich regelmäßig um sechs Uhr früh nackt vor den Spiegel stellt, um sich selbst bewusst wahrzunehmen. Neben seiner humorvollen und unkonventionellen Art ist es wohl vor allem sein charismatisches Auftreten, das seine Fans begeistert. Privat setzt der Schauspieler jedoch eher auf Bodenständigkeit und Authentizität, was sicher nicht nur seiner Ehe, sondern auch seinen engen Beziehungen innerhalb der Familie zugutekommt.

ZDF und Christian Kaufmann Fotografie, Archivnummer: 89935-1-11 Hans Sigl in "Der Bergdoktor"

Instagram / sigl_hans Susanne und Hans Sigl im Oktober 2022

