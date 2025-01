Läuten bei "Der Bergdoktor" etwa bald die Heiratsglocken?

Achtung, Spoiler!

Dr. Martin Gruber, gespielt von Hans Sigl (55), erlebt in der aktuellen Staffel der Serie Der Bergdoktor eine emotionale Überraschung. In der dritten Folge macht ihm nämlich Karin Bachmeier, verkörpert von Hilde Dalik, einen spontanen Heiratsantrag – und das, obwohl es zuvor in ihrer Beziehung ordentlich gekriselt hatte. Bei einem gemeinsamen Abendessen fragt sie plötzlich: "Magst du mich heiraten?" Martin ist zunächst sprachlos und reagiert unerwartet: Er verlässt den Tisch, schlägt die Hände vor sein Gesicht und stellt schließlich die Frage: "Warum?" Doch als Karin daraufhin charmant erklärt, sie habe keinen Besseren finden können, scheint Martin überzeugt. Die Folge endet mit einem romantischen Kuss und einem doppelten "Ja".

Doch wie es für die Serie typisch ist, braut sich im Hintergrund bereits neues Drama zusammen. Martins Verlobte weiß nämlich nicht, dass ihre Tochter Josie schwer krank ist und bei ihm in Behandlung steht. Josie hat ihn um Verschwiegenheit gebeten, doch die brisanten Umstände könnten das junge Liebesglück auf die Probe stellen. In der kommenden Folge droht Josie sogar der Serientod. Wie sich die weiterhin komplizierte Beziehung entwickelt und ob die Hochzeit tatsächlich stattfinden wird, bleibt abzuwarten. Für Martin ist es nicht die erste Verlobung, die unter keinem guten Stern zu stehen scheint.

Abseits der Dreharbeiten führt Hilde selbst ein turbulentes, aber glückliches Familienleben. Seit fast 13 Jahren ist die Schauspielerin mit dem österreichischen Kollegen Michael Ostrowski liiert, bekannt aus den "Eberhofer"-Filmen. Gemeinsam haben sie vier Kinder, darunter Janosch, Michaels Sohn aus einer früheren Beziehung, der mit Down-Syndrom geboren wurde. Im Interview mit Bunte sprach Hilde offen über die Herausforderungen, die das österreichische Bildungssystem für Kinder mit Beeinträchtigungen biete. Ihr Lebensgefährte macht sich öffentlich für bessere Chancen stark. Trotz der vollen Terminkalender schafft es das Paar, mit viel Flexibilität und Unterstützung der Familie, Job und Kinder miteinander zu vereinen. Besonders stolz ist Hilde darauf, dass ihre Tochter Cosima bereits erste Erfahrungen vor der Kamera sammeln durfte.

ZDF und Christian Kaufmann Fotografie, Archivnummer: 89935-1-11 Hans Sigl in "Der Bergdoktor"

Erika Hauri/ZDF Hans Sigl und Mark Keller in "Der Bergdoktor"

