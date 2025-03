Vater des "Bergdoktor"-Darstellers Hans Sigl ist verstorben

Hans Sigl (55), bekannt aus der ZDF-Erfolgsserie Der Bergdoktor, hat seinen Vater verloren. Wie die Bild erfahren haben will, schied er am 1. März in Österreich aus dem Leben. Die Gründe für sein Ableben sind bisher nicht bekannt, jedoch soll der Rottenmanner seit Jahren mit Herzproblemen gekämpft haben. Bis zum Tod seines Vaters begleitete den Serienstar und sein Elternteil eine traurige Geschichte: Beide hatten keinen Kontakt zueinander – und zwar seit rund 25 Jahren. Die Nachricht vom Ableben ließ der TV-Darsteller bisher unkommentiert.

Hans entschied sich im Alter von 30 Jahren, den Kontakt abzubrechen. Im Dezember erzählte er im Podcast "Hotel Matze": "Mit 30 bin ich an den Punkt gekommen, dass ich nur noch nach vorn schauen und mich nicht mehr mit der Vergangenheit beschäftigen wollte." Was die genauen Gründe für den radikalen Schlussstrich waren, erklärte Hans jedoch nicht.

Seine Eltern hatten sich scheiden lassen, als der heute 55-Jährige zehn Jahre alt war, was zu einer schweren Zeit in seiner Kindheit führte. Später, während seines Psychologiestudiums, erkannte Hans die emotionale Last, die ihn aus der Vergangenheit verfolgte, und entschied sich, loszulassen. Auch zu seiner Mutter hatte er so gut wie keinen Kontakt, denn er wurde größtenteils von seinen Großeltern aufgezogen. Seine Mutter starb bereits vor ein paar Jahren. Während des Podcasts behauptete die TV-Bekanntheit: "Ich trage sie in meinem Herzen und denke sehr oft an sie – an die Zeit, wo wir miteinander waren."

Anzeige Anzeige

Getty Images Hans Sigl, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Hans Sigl, Schauspieler

Anzeige Anzeige